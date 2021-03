Pourquoi les vaccins qui préviennent l’infection asymptomatique sont essentiels pour mettre fin à la pandémie

La distribution de vaccins augmente dans de nombreux pays, mais avec une nouvelle augmentation des cas de COVID-19 et la perspective d’une nouvelle vague d’infections à l’horizon, le monde est dans une course contre la montre.

Selon les experts, la clé pour gagner la course n’est pas seulement de savoir si les vaccins joueront un rôle important dans la prévention des maladies graves dues au COVID-19, mais aussi de savoir s’ils peuvent empêcher les gens de propager le virus.

«Le vaccin idéal aurait deux caractéristiques de performance: l’une vous empêche d’aller à l’hôpital, d’aller à l’unité de soins intensifs et de perdre la vie», a déclaré le Dr Peter Hotez, codirecteur du Center for Vaccine Development au Texas Children’s Hospital et doyen. de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine. « Mais si le vaccin arrête également la propagation asymptomatique, alors vous pourriez potentiellement vacciner pour sortir de l’épidémie. »

Jusqu’à présent, les premières indications sont prometteuses. L’effet des vaccins sur l’infection asymptomatique était une grande inconnue, mais les scientifiques disent qu’il sera crucial pour mettre fin à la pandémie.

On estime que les cas asymptomatiques, qui impliquent des personnes infectées par le COVID-19 mais qui ne présentent aucun symptôme, représentent plus de la moitié de toutes les transmissions du virus, selon une étude récente publiée dans la revue JAMA Network Open par des chercheurs des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Si les vaccins peuvent bloquer les infections asymptomatiques, ils pourraient également réduire considérablement la transmission globale, laissant espérer que le virus pourra bientôt être contenu.

Les vaccins peuvent protéger contre la transmission en réduisant la charge virale d’une personne ou la quantité de virus présente dans le corps, a déclaré le Dr Becky Smith, professeur agrégé de médecine à l’Université Duke.

«Théoriquement, en réduisant votre charge virale, cela devrait empêcher votre capacité à transmettre aux autres», dit-elle. « Et même si cela n’empêche pas complètement la transmission, cela devrait la réduire considérablement. »

L’accent mis sur les vaccins et la transmission intervient à un moment important de la pandémie. Bien que les cas dans le monde aient chuté pendant plusieurs semaines, certains pays européens connaissent désormais des rebonds. Certaines parties des États-Unis signalent également des hausses, une évolution inquiétante étant donné que de nombreux États ont récemment assoupli les restrictions de santé publique.

Les inquiétudes concernant les variantes de coronavirus, y compris les souches qui peuvent être plus contagieuses, persistent également. Le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré jeudi à Richard Engel de NBC News que les États-Unis devaient vacciner autant de personnes que possible pour éviter de nouvelles épidémies.

Une partie de cette stratégie dépend de l’effet que le vaccin pourrait avoir sur la réduction de la transmission.

La semaine dernière, de nouvelles données en provenance d’Israël, où près de 60% des 9 millions d’habitants du pays ont reçu au moins une dose d’un vaccin, suggèrent que le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 94% pour prévenir les infections asymptomatiques.

Une étude distincte menée par des chercheurs de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, a révélé qu’une seule dose du vaccin Pfizer peut réduire de 75% les infections asymptomatiques. Les résultats, qui n’ont pas encore été examinés par des pairs, proviennent d’une analyse d’environ 4400 tests effectués sur des travailleurs de la santé vaccinés à Cambridge sur une période de deux semaines en janvier.

Dans les essais de Johnson & Johnson, le vaccin de la société s’est avéré efficace à 74% contre les infections asymptomatiques. Et selon un rapport publié en décembre par la Food and Drug Administration, les premières données suggèrent que le vaccin de Moderna peut également protéger contre les infections asymptomatiques, mais la société a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

Angela Rasmussen, virologue au Centre universitaire de Georgetown pour la science et la sécurité de la santé mondiale, a déclaré que les premières découvertes étaient «très prometteuses». Mais elle a ajouté qu’il restait encore de grandes questions sans réponse.

« D’après les données réelles dont nous disposons jusqu’à présent, il semble que les vaccins aient un impact sur l’infection asymptomatique », a-t-elle déclaré. « La vraie question, cependant, est de savoir quelle sera sa portée? »

Et comme les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, il est possible qu’un petit nombre de personnes vaccinées soient infectées par le virus. Si cela se produit et qu’une personne vaccinée est asymptomatique, on ne sait pas encore si la personne pourrait transmettre le COVID-19 à d’autres, a déclaré Rasmussen.

Dans un nouveau commentaire publié jeudi dans la revue Science, Rasmussen et Saskia Popescu, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université George Mason en Virginie, expliquent en détail pourquoi le contrôle de la « transmission asymptomatique » est essentiel pour mettre fin à la pandémie. La transmission sans symptôme comprend à la fois les personnes qui ne présentent aucun symptôme et celles qui sont pré-symptomatiques mais développent plus tard des symptômes.

« Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, cela aura un effet à l’échelle de la population sur la transmission, mais alors que la majorité des gens ne sont pas vaccinés actuellement, nous devons être conscients du problème de la transmission asymptomatique et pré-symptomatique », a déclaré Rasmussen.

La plupart des scientifiques conviennent qu’il existe deux voies principales pour sortir de la pandémie. La première consiste à atteindre un seuil connu sous le nom d’immunité collective – lorsqu’un nombre suffisant de personnes ont développé des anticorps à partir d’une infection naturelle ou de vaccins, de futures épidémies sont peu probables. L’autre nécessite tellement de freiner la propagation du virus que même les parties non vaccinées de la population courent peu de risques d’être infectées.

Si les vaccins peuvent protéger contre une infection asymptomatique, ils pourraient aider avec cette dernière, mais les deux stratégies ne devraient pas être mutuellement exclusives, a déclaré Rasmussen.

«C’est vraiment une suite d’interventions», a-t-elle déclaré. « Nous devons réfléchir aux moyens de réduire la transmission dans son ensemble, et nous ne devons pas nous fier exclusivement aux vaccins. »

Une façon de réduire la transmission globale est de tenir compte des mesures de santé publique qui ont été en place tout au long de la pandémie, telles que pratiquer la distanciation sociale, porter des masques et éviter les rassemblements avec des personnes non vaccinées. Si le virus peut être contenu de manière adéquate, certains aspects de la vie pourraient revenir plus à la normale même si des parties d’une population ne sont toujours pas vaccinées, a déclaré Rasmussen.

«Nous n’avons pas besoin d’être au seuil d’immunité du troupeau pour assouplir les restrictions», a-t-elle déclaré. « Si nous pouvons faire en sorte que le virus soit si rare dans la population, il n’y aura pas de risque que des personnes y soient exposées, qu’elles soient vaccinées ou non. »

