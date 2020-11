Pourquoi les utilisateurs mangent des oignons sur TikTok (et qu’est-ce que cela a à voir avec Covid)

Sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac les vidéos bizarres ne manquent pas, mais ces dernières semaines, des clips d’un genre très particulier se multiplient au sein de l’application, dans lesquels les utilisateurs se montrent déterminés à mordre dans des oignons entiers et d’autres aliments avec une saveur particulièrement intense pendant le tournage. La raison a à voir avec leépidémie mondiale de coronavirusEn fait, les vidéos sont des tests de goût et sont toutes réalisées par des utilisateurs souffrant de deux des symptômes les plus courants de la maladie – à savoir l’anosmie et l’agueusie.

L’anosmie et l’agueusie sont les termes avec lesquels, dans le domaine médical, nous nous référons à deux conditions particulières typiques de certains des patients Covid-19: le manque de goût et d’odeur, qui empêche les malades de sentir et de goûter ce qu’ils mangent. Ceux qui connaissent TikTok ne seront pas particulièrement surpris de savoir que certains utilisateurs affectés par l’infection ont décidé de tester leurs sens en ingérant spécifiquement des aliments qui, dans des conditions normales, provoqueraient du dégoût, de l’irritation ou de réelles nausées. Des clips de ce genre existent en fait depuis plusieurs semaines, mais les plus visionnés de toute la catégorie datent d’il y a quelques jours et sont ceux de Russell Donnelly, un jeune Américain qui s’est filmé en mordant dans un oignon entier comme s’il s’agissait d’une pomme, sans avoir toute sorte de réaction.

Donnelly fait partie des chanceux qui peuvent être définis paucisymptomatique – c’est-à-dire ceux qui présentent des symptômes bénins de la maladie – et a décidé de continuer à filmer dans d’autres vidéos également pour rester en compagnie de ceux qui souffrent de symptômes plus graves résultant de l’infection. Dans les autres clips, le jeune homme va encore plus loin que les oignons: dans l’une de ses vidéos, puis rapidement enlevé par les modérateurs, on lui montre en train d’ingérer du dentifrice. Le comportement a été jugé dangereux: ne pas goûter ce que vous ingérez ne signifie pas que le faire est sain ou même sans danger pour la santé.