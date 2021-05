Pourquoi les tireurs de masse féminins sont-ils rares? Idaho Girl tire 3 au collège

Un élève de 6e année est détenu après une fusillade dans un collège de l’Idaho au cours de laquelle deux élèves et un adulte ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

La fusillade de l’école intermédiaire de Rigby est l’un des rares cas où l’auteur d’une fusillade dans une école était une femme.

On pense que la jeune fille a sorti une arme de poing de son sac à dos et a ouvert le feu dans le couloir de l’école, tirant sur deux élèves à l’intérieur avant de sortir et de tirer sur un adulte.

Le shérif du comté de Jefferson, Steve Anderson, a déclaré que la fusillade avait pris fin lorsqu’une enseignante a pris l’arme de poing de la jeune fille et « l’a tenue jusqu’à ce que les forces de l’ordre l’aient appréhendée ».

La police enquête toujours sur la manière dont la jeune fille est devenue en possession de l’arme à feu et sur les raisons de l’attaque. Mais l’affaire soulève également d’autres questions sur la rareté des femmes tireuses dans les écoles et sur les raisons pour lesquelles ces crimes sont généralement commis par des hommes.

Un ancien chef adjoint a décrit l’événement comme «unique et inhabituel» en raison du sexe de l’agresseur.

Pourquoi la plupart des tireurs sont-ils des hommes et pourquoi les tirs de masse par des femelles sont-ils si rares?

Il n’y a pas de définition acceptée de ce qui constitue une fusillade de masse autre qu’une fusillade impliquant plusieurs victimes, de sorte que les statistiques et les ventilations par sexe spécifiques aux incidents plus importants peuvent varier. La plupart des définitions font référence à une fusillade impliquant trois ou quatre personnes mortellement ou non mortellement blessées, incluant parfois et parfois excluant le tireur dans ce nombre.

Mis à part les définitions, une liste du FBI des tireurs actifs de 2000 à 2018 identifie seulement neuf des 250 tireurs (3,6%) comme des femmes. Et le Violence Project, qui tient à jour une base de données sur les fusillades de masse aux États-Unis, déclare que 98% de toutes les fusillades de masse enregistrées ont été perpétrées par des hommes.

Quant à savoir pourquoi, il existe de multiples raisons, motivations et facteurs psychologiques en jeu.

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de blâmer les autres pour leurs problèmes et de devenir violents en conséquence.

Les chercheurs affirment que les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’externaliser leurs problèmes et de chercher les autres à blâmer.

Les hommes ont tendance à ne pas avoir la même profondeur et la même richesse de liens émotionnels avec la famille et les amis des femmes et, par conséquent, ne parviennent souvent pas à trouver des exutoires sains pour leur colère ou leur frustration.

D’autres théories suggèrent que les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’adopter des comportements à risque et des comportements socialement inacceptables.

Les tireurs mâles copient souvent d’autres tireurs mâles.

Une partie du déséquilibre entre les sexes dans les fusillades de masse peut s’expliquer par un cercle vicieux de tireurs imitateurs.

Les tireurs de masse masculins deviennent un modèle pour les futurs tireurs qui se voient dans leurs actions et leurs frustrations.

Les recherches montrent que les fusillades de masse se déroulent souvent en grappes, les tireurs s’inspirant les uns des autres.

La couverture médiatique aggrave cette situation alors que les tireurs commencent à rechercher la notoriété que les autres meurtriers de masse ont reçue.

Il va de soi que, étant donné que la plupart des tireurs que nous voyons dans les médias sont des hommes, d’autres hommes aux pulsions dangereuses seront encouragés à commettre des crimes.

Il est possible, et franchement terrifiant, qu’un cas très médiatisé d’une tireuse d’école, comme celui de l’Idaho, puisse pousser d’autres femmes et filles à recréer ce crime.

Les armes à feu ne sont généralement pas l’arme de choix des femmes.

Lorsque les femmes tuent, elles ne sont pas aussi enclines à utiliser une arme à feu que les hommes.

Les femmes tireuses ne représentent que 8% de tous les homicides par arme à feu – mais sont sept fois plus susceptibles que les hommes d’utiliser du poison pour tuer.

Qu’est-ce que les femmes tireuses de masse ont en commun – et qu’est-ce qui les motive à tuer?

Heureusement, il n’y a pas eu suffisamment de femmes tireuses de masse pour qu’il y ait des données claires sur qui elles sont et ce qui les motive à commettre ces crimes.

Selon Statistica, « entre 1982 et avril 2021, 66 des 123 fusillades de masse aux États-Unis ont été menées par des tireurs blancs. [53%]. À titre de comparaison, l’auteur était afro-américain dans 21 fusillades de masse [17%]et Latino dans 10 [8%] … De manière générale, la répartition raciale des fusillades de masse reflète la répartition raciale de la population américaine dans son ensemble. «

Ainsi, alors que nous savons que la plupart des tireurs de masse masculins sont blancs, aucun profil de ce type n’a été établi en ce qui concerne les femmes.

Fait intéressant, le premier tir de masse moderne a été réalisé par une tireuse.

L’affaire considérée comme la première fusillade dans une école de masse moderne, la fusillade de l’école élémentaire Grover Cleveland en 1979, a été menée par Brenda Spencer, une jeune fille de 16 ans qui aurait dit de façon tristement célèbre de sa raison d’avoir commis cet horrible: « Je viens de Je n’aime pas les lundis. Je l’ai fait parce que c’est une façon de remonter le moral. Personne n’aime les lundis. «

Elle avait déjà dit à ses camarades de classe qu’elle voulait faire quelque chose «pour passer à la télévision». Et elle a ajouté plus tard: « » Je viens de commencer à tourner. C’est tout. Je l’ai fait juste pour le plaisir. «

