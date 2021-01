Pourquoi les plis d’Armie Hammer ne devraient pas être le traumatisme d’une autre femme

Des fuites de messages et de DM graphiques prétendument envoyés par Armie Hammer révèlent le côté sombre de l’acteur.

Les médias sociaux essaient toujours de se casser la gueule après avoir lu des messages graphiques discutant de cannibalisme et d’actes sexuels dérangeants qui auraient été envoyés par le Appelez-moi par votre nom acteur.

Une femme anonyme derrière le compte Instagram House Of Effie s’est manifestée le 12 janvier avec plusieurs captures d’écran publiées sur son histoire qui incluent des comptes présumés de désirs sexuels explicites.

Une capture d’écran indique: « Je suis à 100% un cannibale. Je veux te manger. » tandis qu’un autre échange inclut « j’ai besoin de boire votre sang ».

Des captures d’écran de conversations textuelles avec House Of Effie prétendant avoir fait toute la situation circulent, mais la femme derrière le compte Instagram dit que ces images ont été photoshoppées par les fans d’Armie et sont fausses.

House Of Effie a également partagé des images prétendument envoyées par Hammer qui montrent le tatouage à la main de l’acteur sur son annulaire. Ce tatouage recouvre un tatouage des initiales de son ex-femme Elizabeth Chambers.

Armie Hammer a d’abord fait l’objet d’un examen minutieux en 2017 après avoir été aperçu en train d’aimer une série de tweets sur les actes sexuels BDSM.

Au cours de l’été 2020, des rumeurs sur les exploits sexuels de Hammer ont de nouveau circulé après que lui et sa femme depuis 10 ans, Elizabeth, aient annoncé leur divorce.

De nombreux fans ont rapidement pris la défense de Hammer en affirmant que les désirs sexuels et les pervers d’un homme ne devraient pas être la source de ridicule et de moquerie. Et, pour la plupart, c’est une déclaration juste.

La pratique de la servitude, de la domination, du sadisme et du masochisme n’est pas quelque chose à se moquer tant que les limites de sécurité et de consentement sont respectées.

Mais si l’on en croit les récentes révélations sur l’étendue des actions de Hammer, il est clair que défendre ce type de comportement et le qualifier de «kink» permet d’abuser et de discréditer les victimes.

La femme derrière les allégations a partagé des messages à partir d’un compte qui, selon elle, appartenait à Hammer, qui parlait de l’attacher une ceinture autour de son cou pendant les rapports sexuels. Dans sa réponse, elle l’a averti: «Non, c’est trop».

Elle a ensuite partagé des images de son cou meurtri et a laissé entendre que l’acteur avait serré la ceinture autour d’elle sans son consentement.

Ce n’est pas honteux; c’est exposer un agresseur.

Elle a également parlé des abus et du harcèlement qu’elle a subis depuis qu’elle s’est manifestée, une expérience qui n’est que trop familière aux survivants qui ont trouvé le courage de raconter leurs histoires d’abus sexuels pour se les voir rejeter au visage.

Impliquer que cette allégation est simplement une erreur qui a mal tourné discrédite à la fois les survivants d’abus et ceux qui se livrent à un BDSM consensuel.

Les lignes de consentement doivent être strictement observées dans toutes les relations sexuelles, quels que soient les autres jeux de rôle ou fétiches impliqués. Et si une partie estime que ce consentement a été violé, qui sommes-nous en tant que spectateurs non informés pour dire le contraire?

Dans une interview de 2013, Hammer avait précédemment discuté de ses habitudes sexuelles «sauvages» qu’il avait annulées après son mariage en disant: «Cela arrive à un point où vous dites:« Je vous respecte trop pour faire ces choses que je veux faire . »’

Cela implique que Hammer a toujours mal compris les lignes de consentement pendant les rapports sexuels. Faire «des choses que je veux faire» ne devrait jamais impliquer de manquer de respect à votre partenaire si vous demandez le consentement de votre partenaire.

L’ex d’Armie Hammer appelle à la fin de son comportement.

En tant que fans du Rebecca L’acteur s’est précipité pour saper la femme faisant ces allégations, une personne qui a refusé d’être réduite au silence était Jessica Ciencin Henriquez.

L’écrivain, qui était auparavant marié à Josh Lucas, a été aperçu avec Hammer en septembre, suscitant des rumeurs de rencontres. Mais Jessica n’a pas tardé à prendre la défense des femmes accusant l’acteur d’abus.

Elle a souligné l’importance de croire les victimes par rapport aux agresseurs, écrivant dans une histoire Instagram:

«Si vous vous demandez toujours si ces DM d’Armie Hammer sont réels (et ils le sont), vous devriez peut-être commencer à vous demander pourquoi nous vivons dans une culture disposée à donner aux agresseurs le bénéfice du doute plutôt que des victimes.»

Ce type de soutien est un contraste frappant avec la honte et le blâme de la victime dirigés contre la femme anonyme sur les médias sociaux par des personnes qualifiant son traumatisme d’une sorte de quête de renommée ou d’attention.

Le silence de Hammer sur la question est également assourdissant. L’acteur, qui est retourné aux îles Caïmans après avoir vécu des mois séparément de ses enfants, n’a pas encore parlé des messages divulgués.

Cela remet en question pourquoi les gens sont si prompts à défendre un homme qui n’a même pas tenté de se défendre?

Quand une ex-petite amie et une femme prétendant avoir eu une relation sexuelle avec Hammer parlent courageusement de traumatisme et de souffrance, pourquoi se mettre du côté d’un possible agresseur qui a forcé ses perverses à d’autres sans leur consentement?

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle a une passion pour la culture pop et la justice sociale. Attrapez-la en train de couvrir des sujets d’actualité, de divertissement et d’actualité