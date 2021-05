Pourquoi les gens détestent-ils Elon Musk? SNL Cast et réactions des fans à son concert d’hébergement

Elon Musk organise « Saturday Night Live » ce week-end et tout le monde n’est pas excité à ce sujet – en particulier le casting de SNL.

La controversée Technoking of Tesla n’est apparemment pas un favori des fans parmi certains habitués de la série qui ont procédé à ne pas cacher leur dédain.

Après l’annonce de sa prochaine apparition, Musk a tweeté: «Voyons à quel point Saturday Night Live est vraiment en direct.»

Bowen Yang, un membre de la distribution de SNL, s’est inspiré de sa propre histoire Instagram pour republier le tweet et poser la question que beaucoup pensaient: «Qu’est-ce que cela veut dire? [expletive}doesthisevenmean?”

Chris Redd a également semblé se moquer de la tentative de Musk de collecter des idées de croquis en corrigeant sa terminologie.

Lorsque Musk a demandé à ses fans quels «sketchs» il devrait faire dans la série, Redd lui a rappelé que SNL est une comédie de sketchs.

L’épisode de Musk, qui sera diffusé le 8 mai et qui mettra en vedette Miley Cyrus en tant qu’invitée musicale, a attiré l’attention pour toutes les mauvaises raisons, même s’il n’a pas encore été révélé si l’un des membres de la distribution refusera ou non d’apparaître dans l’un ou l’autre des sketches ou des croquis aux côtés du magnat.

Et s’il est certainement évident qu’ils ne sont pas les plus grands fans de Musk, il est moins évident de savoir pourquoi le fondateur de Tesla suscite une réaction aussi critique.

Pourquoi tant de gens détestent Elon Musk?

Il existe des raisons plus évidentes, bien que subjectives, de ne pas aimer Musk. Il n’est pas exactement connu pour être le plus humble et le plus terre-à-terre des gens. Et en tant que deuxième homme le plus riche du monde, il n’est pas surprenant que son succès et sa richesse frottent tant de gens dans le mauvais sens.

Mais Musk a également eu sa part de moments spécifiques et controversés qui pourraient suffire à de nombreux fans dévoués de SNL pour trouver autre chose à faire ce samedi soir.

Voici 7 raisons pour lesquelles plusieurs membres de la distribution SNL – et tant d’autres – n’aiment pas tellement Elon Musk.

1. Musk est considéré comme l’un des principaux contributeurs à l’écart de richesse mondial.

Maintenant, devenir l’une des personnes les plus riches du monde est quelque peu impressionnant. Je suis sûr que même le casting de SNL et ceux qui font rage contre Musk peuvent lui accorder un certain niveau d’admiration.

Mais en fin de compte, beaucoup pensent qu’il faut se demander si quelqu’un peut ou non devenir milliardaire par des moyens éthiques. Gagnez-vous un milliard de dollars – ou prenez-vous un milliard de dollars?

Aidy Bryant, membre de longue date de la distribution SNL, a semblé prendre un coup subtil à Musk lorsqu’elle a partagé une capture d’écran d’un tweet de Bernie Sanders qui disait: «Les 50 personnes les plus riches d’Amérique aujourd’hui possèdent plus de richesses que la moitié inférieure de notre peuple. Permettez-moi de le répéter, car c’est presque trop absurde pour le croire: les 50 personnes les plus riches de ce pays possèdent plus de richesses que quelque 165 MILLIONS d’Américains. C’est une obscénité morale.

2. Il a un jour appelé un plongeur de sauvetage qui a sauvé des écoliers thaïlandais un «pédo».

Après que l’aide de Musk ait été refusée lors d’une opération visant à sauver 12 garçons thaïlandais piégés dans une grotte en 2018, le PDG de Tesla a qualifié le plongeur de 64 ans qui a sauvé les adolescents de «pédo». Il a ensuite témoigné devant le tribunal que c’était une expression courante dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud, et qu’elle n’avait aucune connotation de pédophilie. OK, Elon.

Le plongeur avait accusé Musk d’avoir tenté de faire de la mission de sauvetage une cascade de relations publiques en proposant un sous-marin qui n’a jamais été utilisé. Musk a remporté plus tard une affaire de diffamation portée contre lui par le plongeur.

3. Musk a colporté ce que beaucoup pensent être de la désinformation sur Covid-19.

Musk a qualifié le virus mortel de «pas très mortel» et a affirmé, après la mort de nombreux jeunes vulnérables de Covid-19, que les jeunes n’étaient pas vulnérables au Covid-19.

Il a également affirmé que les ordonnances d’abris sur place utilisées pour protéger des vies étaient «fascistes».

Puis, lorsque Musk lui-même a contracté Covid-19, il a remis en question la légitimité des tests de coronavirus après avoir obtenu des résultats de test à la fois positifs et négatifs tout en montrant les premiers symptômes du virus.

Il a également déclaré, en septembre, que lui et ses enfants ne recevraient pas le vaccin Covid-19 dès qu’il en serait disponible.

4. Il a été accusé d’avoir exposé des travailleurs de Tesla au Covid-19.

Musk a défié les ordres de l’État en rouvrant l’usine Fremont de Tesla dans le comté d’Alameda, en Californie, malgré un verrouillage à l’échelle de l’État pendant la pandémie.

Il a ensuite été tenu responsable d’une épidémie de coronavirus dans l’usine qui a mis en danger plusieurs travailleurs. Cependant, plutôt que de s’excuser et de laisser ses ouvriers s’abriter chez eux, il a intenté une action en justice contre le comté.

Musk a ensuite abandonné le costume et a été autorisé à rouvrir à la condition que des mesures de sécurité et de distanciation sociale soient prises à l’usine.

5. On pense que le musc colonise l’espace extra-atmosphérique.

Musk prétend que son plan pour créer une civilisation dans l’espace se traduira par une vie «considérablement améliorée». Amélioré pour qui exactement, on ne sait pas encore.

Son plan utopique pour déplacer 1 million de personnes sur Mars d’ici 2050 consiste à créer des prêts que les gens devront rembourser par le travail à leur arrivée.

Si ce concept vous semble familier, c’est parce que vous écoutiez pendant le cours d’histoire lorsque vous avez appris la servitude sous contrat, qui a été utilisée pour créer une main-d’œuvre bon marché par les colons en Amérique.

6. Il a une fois affirmé que l’université était une perte de temps.

Musk dit que l’université est «essentiellement pour le plaisir» et «pas pour apprendre». Et certains pourraient être d’accord. Mais c’est assez facile à dire pour un homme avec deux diplômes universitaires.

Bien sûr, ceux qui ont du mal à financer leurs diplômes universitaires ou ceux qui n’ont même pas les moyens d’aller à l’université pourraient ne pas être d’accord.

La déclaration était également particulièrement ironique étant donné que les descriptions de travail pour Musk’s SpaceX nécessitent un baccalauréat et, dans certains cas, préfèrent une maîtrise.

7. Musk a été accusé de profiter des travailleurs.

Musk a été une fois obligé de s’excuser après qu’un rapport détaille comment les travailleurs externalisés de Tesla ont été payés aussi peu que 5 €.

Plusieurs années plus tard, il a été décidé que Musk violait les lois du travail en licenciant un militant syndical de Tesla et en décourageant les travailleurs de se syndiquer.

Tesla a également été frappé d’allégations de harcèlement sexuel, de discrimination sexuelle, de racisme et d’homophobie.

Compte tenu de ce genre d’histoire, nous ne pouvons blâmer aucun membre de la distribution pour s’être retiré de l’émission de samedi – ou du moins avoir été sournois avec le milliardaire sur les réseaux sociaux.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.