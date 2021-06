Pourquoi les films 2021 manquent-ils à HBO MAX ?

Le service de diffusion en continu HBO Max Il est déjà disponible pour les utilisateurs d’Amérique latine à partir du mardi 29 juin, comme annoncé précédemment. Ce sera une nouvelle option qui « se battra » contre d’autres plateformes, comme Netflix, Disney + et Amazon Prime Video, pour être la plus considérée par les téléspectateurs. Certains ont déjà un compte, mais des doutes sont nés de son catalogue. Pourquoi les films manquent-ils ?

Comme nous le savons, la bibliothèque de contenu de HBO Max a divers produits des marques HBO, Warner Bros., Max Originals, DC Comics et Cartoon Network. Nous aurons des bandes de Univers étendu DC, toute la saga de Harry Potter et des classiques comme 2001 : L’Odyssée de l’espace, Le faucon maltais, Casablanca et La lunette arrière. Sans aucun doute, dans le dernier mentionné, il fait la différence avec ses rivaux, bien que une partie du public veut voir la dernière sortie.

Poussé par la pandémie de Coronavirus, fin 2020 Warner Media a annoncé que tous ses films « populaires » de 2021 seraient directement diffusés en streaming sur HBO Max, ainsi que dans les cinémas.. « Nous prévoyons de proposer aux consommateurs 17 films extraordinaires tout au long de l’année, leur donnant le choix et le pouvoir de décider comment ils veulent profiter de ces films. Nous pensons que cette approche sert nos fans, soutient les exploitants et les cinéastes et améliore l’expérience HBO Max, créant de la valeur pour tous. »a déclaré l’exécutif Jason Kilar.

+ Quels sont les 17 films ?

The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam: A New Legacy, Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Mortal Kombat, Ceux qui souhaitent que je meure, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Dans les hauteurs, Réminiscence, Malin, Les nombreux saints de Newark, le roi Richard Oui Homme qui pleure.







Certains des films mentionnés étaient déjà sortis cette année, donc les nouveaux utilisateurs de la plateforme HBO attendaient de les voir. Cependant, ne sera pas encore disponible pour la raison suivante : Lorsque l’annonce a été faite, ils ont expliqué que la possibilité de voir les longs métrages à la fois dans le service et dans les salles n’allait être qu’aux États-Unis., le reste du monde n’est donc pas inclus dans cet accord.