Pourquoi les fans de WandaVision ne devraient pas être si rapides à détester le réalisateur Hayward, peut-être qu’il a raison?

Il n’a pas fallu longtemps pour le WandaVision fidèles pour devenir des ennemis du réalisateur Tyler Hayward. Le jury était toujours absent à l’E4, mais à l’E5, nous avons collectivement vu Hayward comme une sorte d’âne condescendant, impoli et probablement un futur antagoniste avec un agenda suspect. À ce jour, cette théorie a bouclé la boucle avec de mauvaises décisions, la représentation d’une attitude typique du complexe militaro-industriel sous la forme d’une tentative d’assassinat de notre sorcière préférée et l’ex-communication des trois seuls agents qui se sont jusqu’à présent avérés utiles. . Cela ne veut rien dire de son comportement cruel, bien que stratégique, envers Wanda lors de sa première rencontre, comme on le voit dans le dernier épisode de flashback de Wandavision: Previously On. Malheureusement, il y a probablement encore plus de vie à notre haine de Hayward dans la conclusion de l’E9 à venir ce jeudi.

Le traumatisme de Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen a conduit nos émotions dès le premier épisode. Vraiment depuis la première fois que nous avons fait la connaissance d’elle Les Avengers: L’Ère d’Ultron. Si vous êtes un fournisseur d’histoire de la bande dessinée, nous avons vu le scénario de House of M, vaguement adapté, comme ajoutant encore plus de souffrance à un personnage déjà en difficulté, en particulier celui qui nous tient à cœur, et notre cœur se brise. Et pourquoi pas?

À ce stade, je dois demander aux fans de suspendre leur attachement émotionnel ici pour vraiment analyser la réalité « dans le monde » dont nous sommes censés être témoins sinon voir par procuration à travers les yeux des autres afin que nous puissions être connectés de manière plus réaliste à cette fiction amenée à la vie. C’est ce qu’est la narration après tout.

Les psychologues théorisent qu’il existe trois types d’empathie: émotionnelle, compatissante et cognitive. Lorsque nous pensons souvent à l’empathie, nous avons tendance à encourager et à pratiquer à la fois les formes émotionnelles et compatissantes de l’empathie dans notre vie quotidienne et dans nos relations interpersonnelles. Nous ressentons et projetons certainement tous les deux ces types d’empathie sur les personnages de fiction et les histoires que nous aimons, en particulier celles qui sont tellement touchées par la douleur et la perte que Wanda a. Mais l’autre forme d’empathie, cognitive, n’est pas moins importante ici et nous devons nous pencher pour mieux comprendre et soutenir les motivations du directeur Hayward. L’empathie cognitive est la «capacité de voir le point de vue d’une autre personne mais d’une manière plus logique et analytique». En bref, c’est la capacité de supprimer l’émotion d’une compréhension objective d’une situation ou d’un individu.

« L’année dernière, la Terre a accueilli un visiteur d’une autre planète qui a eu un match de rancune qui a nivelé une petite ville … non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes désespérément, hilarante, dépassés. » -Nick Fury

Sortez de notre dévotion aveugle aux personnages que nous aimons et considérez les implications réalistes d’un monde post-blip si vous y viviez. Depuis la bataille de New York en 2012, la Terre et ses habitants ont fini par comprendre que non seulement les puissances extraterrestres existent, mais qu’elles ont également causé la mort et la destruction généralisées à New York avant d’être arrêtées par les Avengers. Il y a une scène poignante sur le SHIELD Helicarrier où Nick Fury défend le programme d’armes de la phase 2 en rappelant à nos héros ce qui suit: « L’année dernière, la Terre a eu un visiteur d’une autre planète qui avait un match rancunier qui a nivelé une petite ville … non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes désespérément, hilarants, dépassés. » Thor poursuit en disant essentiellement qu’Asgard ne veut que la paix avec la Terre (ala Monica Rambeau) à laquelle Fury a répondu: « Mais vous n’êtes pas les seuls à être là-bas? Et vous n’êtes pas la seule menace (ala Tyler Hayward) . «

Cette juxtaposition de la conversation de Monica et Hayward dans E4 peut être considérée comme le contraire de la façon dont nous l’avons entendu parce que nous voulons être d’accord avec Monica, pas parce que nous le devrions. C’est la conversation de Fury et Thor mais à l’envers, et Fury avait raison.

Imaginez le monde pré-blip avec l’avènement des accords de Sokovie. 117 gouvernements mondiaux se réunissant pour former une sorte d’accord et d’enregistrement, d’êtres surpuissants pour mettre des freins et contrepoids sur ces héros, dont certains pourraient faire des dégâts incalculables s’ils s’égaraient et malgré le traumatisme de Wanda et ce que nous ressentons pour elle , c’est ce que nous voyons chez les gens de Westview. Combien ont interrogé notre bien-aimé Tony Stark lorsqu’il a manipulé Bruce pour créer Ultron. Nous souvenons-nous de ces mots, « ça pourrait être Bruce, la clé de la création d’Ultron … si nous pouvons exploiter ce pouvoir, l’appliquer à mon protocole Iron Legion … » Et que diriez-vous de cette grande analogie, « et si ensuite le temps que les extraterrestres arrivent au club, et ils le feront, ils ne pouvaient pas passer le videur. » La plupart d’entre nous étaient d’accord avec Tony et pourquoi pas nous? Même s’il n’y avait pas de limite aux êtres surpuissants, et il y a dans la réalité actuelle, comment savons-nous qu’ils seront toujours en mesure de gérer les menaces qui viennent et pourquoi les gouvernements du monde devraient-ils complètement abdiquer la responsabilité de protéger la confiance du public envers des individus qui pourraient entrer et sortir d’être légalement bons ou légalement mauvais à tout moment en raison de la myriade de choses qui pourraient les affecter émotionnellement, psychologiquement, physiquement, etc. N’est-ce pas la nature humaine? Ne voyons-nous pas cela dans nos propres vies?

« Notre force même invite au défi, le défi incite au conflit, le conflit engendre la catastrophe … la surveillance n’est pas une idée qui pourrait être écartée d’emblée. » -La vision

Plus tard dans Avengers: guerre civile, nous voyons l’émergence des accords de Sokovie mentionnés précédemment, la première méthode que les gouvernements mondiaux ont cherché à mettre en œuvre pour à la fois atténuer et contrôler la destruction et les actions de nos super-héros. Pendant peut-être l’une des meilleures scènes d’exposition dans n’importe quelle propriété MCU à ce jour, nous voyons les arguments les plus forts de la Vision (notre empathe cognitif) quand il déclare: « Notre force même invite au défi, le défi incite au conflit, le conflit engendre la catastrophe. » Tony et Natasha ont également ici des arguments moraux et éthiques valables.

Pre-Blip, la perspective de Tony et les accords de Sokovie étaient des réponses rationnelles à un monde de plus en plus dangereux. Cependant, après le coup, ces problèmes sont devenus plus importants et le niveau de danger avec la moitié de la vie sur notre planète étant décimée, est devenu plus périlleux. Cela a suscité une réponse encore plus grande de la part de notre gouvernement.

Imaginez si tout cela était vrai. Comment te sentirais-tu? Quelles seraient vos attentes vis-à-vis de vos dirigeants mondiaux, de l’ONU, de l’Union européenne, qu’en est-il de votre personnel militaire et des forces de l’ordre? Quelle est la responsabilité du gouverneur de votre État d’assurer la sécurité de ses citoyens? Vous sentiriez-vous même à l’aise avec un groupe d’êtres surpuissants sous le contrôle de l’armée ou du gouvernement? L’idée d’un remède Mutant (à venir) ou du programme Sentinel serait-elle aussi farfelue? Nous ne faisons peut-être pas confiance à notre gouvernement, mais nous lui ferions autant confiance qu’à un groupe de super-héros qu’aucune armée ne pourrait affronter avec des armes conventionnelles si jamais elle changeait d’allégeance ou de motivations, n’est-ce pas?

Écoutez, je peux être d’accord avec Steve Rogers pour dire que ces organes ont des ordres du jour et que les agendas changent. C’est vrai. Cependant, même si cela est vrai, il existe également un certain niveau de transparence, des systèmes, des protocoles et des lois de contrôle et d’équilibre qui régissent les attentes et le comportement de base de notre société qui fonctionne au sein de ces structures et hiérarchies. N’y a-t-il pas plus d’esprits impliqués que quelques-uns? Si nous disons non, nous nous dirigeons vers un socialisme dictatorial si le pouvoir ne repose que sur les Avengers, les Fantastic Four et les X-Men … en d’autres termes, quelques puissants. C’est contraire à la composition de notre gouvernement.

Pour ma part, je m’attendrais, sinon exigeait, que notre gouvernement prenne la défense de ses citoyens au sérieux et adopte toute technologie qu’il pourrait pour nous protéger de ces menaces et franchement, je crois que vous le feriez aussi, peu importe ce qu’il a fait pour s’y prendre. .

Pour le dire autrement, imaginez ceci. Disons qu’il y a eu une impasse armée d’une ville de 3.000 personnes où la population de cette ville a été prise en otage, opprimée et une issue encore plus dangereuse imprévisible. Qu’aurais-tu fait? Une intervention serait nécessaire et justifiée, surtout s’il s’agissait de vos proches. L’ordre du jour, le but, le but ou même la trame de fond des prétendus oppresseurs ne feraient guère de différence pour nous. Certes, une négociation pacifique doit toujours être recherchée, mais ne confondons pas la forêt avec les arbres. Ce n’est pas toujours possible, et si la force est nécessaire pour protéger la population, nous avons besoin de ce dont nous avons besoin pour faire le travail. Rappelez-vous, nous parlons ici d’êtres super-puissants, pas d’une milice organisée au hasard ou d’un terroriste domestique.

Il ne fait aucun doute que le réalisateur Tyler Hayward n’est pas le meilleur des gens et que ses motivations peuvent aller même au-delà de la construction d’armes sensibles pour nous défendre. Néanmoins, ses motivations, sinon l’éthique et la justesse de ses motivations ou une autre comme lui ne devraient pas être écartées d’emblée (citant à nouveau la Vision ici) car ce seraient probablement les actions auxquelles nous nous attendrions nous-mêmes.

Sujets: WandaVision

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.