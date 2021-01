Pourquoi les Blancs comme Robin DiAngelo ne devraient jamais diriger un travail de lutte contre le racisme – Point

Le livre de Robin DiAngelo, Fragilité blanche, a répondu à la question que se posaient de nombreux Blancs à une époque où la tension raciale a encore augmenté:

Comment puis-je être un meilleur allié?

Il n’est pas étonnant que ce soit devenu un New York Times Best-seller. En fait, en raison du succès de son livre, UConn était en fait disposée à payer 20 000 € à DiAngelo pour qu’elle forme son corps professoral et son administration.

L’une des plus grandes frustrations que j’ai eues en tant qu’organisateur et activiste de justice sociale expérimenté à New York est que les Blancs se demandent constamment: «Comment puis-je être un meilleur allié?»

Tant que l’intention est là, la réponse à cette question est une recherche Google.

Il y a des livres, des vidéos et des articles à gogo qui répondent à cette question de ce que vous pouvez faire en tant que personne blanche. Après tout, je suis sûr que si les gens voulaient trouver leur cours de spin ou de yoga le plus proche, ils rechercheraient ces informations sur Google au lieu de demander, non?

La lecture du livre de Robin DiAngelo était un excellent exemple d’une personne blanche appelant d’autres personnes blanches au sujet de leur privilège.

Cependant, il a également suscité des critiques négatives.

John McWhorter, professeur de linguistique à l’Université Columbia, a déclaré que Fragilité blanche «diminue les Noirs au nom de leur dignité».

Néanmoins, ces critiques négatives ne l’ont pas ébranlée en tant que leader des formations antiracistes.

Bien que chacun ait un rôle dans ce mouvement, quand il s’agit de lutte contre le racisme, il est important de centrer et de suivre la population touchée par la structure même du racisme.

Et oui, techniquement, tout le monde est touché par le racisme, mais le groupe que le racisme opprime devrait diriger le travail.

Leur voix doit être élevée pour que nous puissions tous apprendre à faire ce qu’il faut.

À l’époque du mouvement Black Lives Matter, la communauté noire devrait être centrée et elle devrait être celle qui dirige et qui est écoutée. Si les Blancs ont un rôle dans ce mouvement, leur rôle devrait être d’écouter.

Fragilité blanche ne se retient pas en invoquant le privilège de la blancheur, ce qui, à mon avis, est indispensable.

Mais Robin DiAngelo ne devrait pas être payé des milliers de dollars pour diriger ce travail.

Je conviens également que les Blancs devraient être en conversation avec d’autres Blancs sur la race, en particulier parce que les Blancs ont aussi une race, mais en fin de compte, les dirigeants du mouvement pour la justice raciale devraient être des gens du BIPOC.

Des leaders d’opinion tels que Bell Hooks, Angela Davis et Gloria Anzaldua ont créé de merveilleuses œuvres d’art que nous devrions tous lire.

Pendant de nombreuses années, ils ont fait le grand travail de lutte contre le racisme qui doit être fait, mais pour une raison quelconque, une personne blanche sort avec un New York Times best-seller et tant de gens veulent lui jeter leur argent.

C’est frustrant, c’est le moins qu’on puisse dire, de voir une femme blanche être payée à des taux monétaires élevés pour ses services alors qu’il y a tant de femmes et de personnes de couleur qui font du travail contre le racisme depuis des années et qui ne sont pas payées aux taux qu’elles mériter.

Les femmes de couleur en particulier ont fait le travail pour démanteler le capitalisme et le racisme, et pourtant, ont encore du mal à obtenir les tarifs qu’elles demandent.

Au lieu de payer une personne blanche pour diriger des formations, pourquoi ne pas investir dans d’autres personnes de couleur qui font le travail depuis des années et des années?

Robin DiAngelo a des gens qui lui jettent des milliers de dollars pour faire du travail contre le racisme. Pourtant, nous ne payons pas aux experts du BIPOC les tarifs qu’ils méritent. Souvenons-nous de qui se concentre ce mouvement et de quoi il s’agit: la justice pour les gens du BIPOC.

C’est pourquoi les gens du BIPOC devraient faire preuve de leadership dans ce travail. Période.

Et rappelez-vous, il existe une tonne de ressources que vous pouvez lire, regarder ou écouter qui vous aideront à vous éduquer.

Alors la prochaine fois que vous voudrez vous demander: « Quel est mon rôle et que puis-je faire? » assurez-vous de commencer par Google.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations. Suivez-la @AngeliqueBeluso