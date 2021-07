Pourquoi l’équipe allemande de gymnastique porte des uniformes longs aux Jeux olympiques

L’équipe allemande de gymnastique utilise ses uniformes olympiques pour lutter contre le sexisme dans le sport alors que le double standard entre les athlètes masculins et féminins fait rage.

Dans de nombreuses compétitions sportives, les uniformes féminins et les règles qui les entourent sont manifestement sexistes, mais de plus en plus d’équipes féminines résistent à la misogynie profondément enracinée sous ces tenues.

Les gymnastes allemands prennent position contre la sexualisation.

Alors que la plupart des équipes de gymnastique prenaient la parole à Tokyo avec des justaucorps traditionnels, l’équipe allemande s’est démarquée avec ses combinaisons intégrales.

L’équipe a opté pour l’uniforme non traditionnel depuis les championnats d’Europe en avril, lorsque la Fédération allemande de gymnastique a déclaré que le choix des vêtements était destiné à résister à la « sexualisation » dans le sport.

Les uniformes ne sont pas différents de ce que les gymnastes masculins portent depuis des décennies : des shorts amples ou des pantalons longs.

« Nous voulions montrer que chaque femme, tout le monde, devrait décider quoi porter », a déclaré l’Allemande Elisabeth Seitz à propos du nouveau look.

Les Jeux de Tokyo sont les premiers Jeux olympiques depuis que le scandale des abus sexuels de Larry Nassar a secoué l’équipe américaine et le monde de la gymnastique en général. Depuis lors, il y a eu un recul international contre les normes du sport qui permettent une culture d’abus et de sexisme.

Cependant, ce ne sont pas seulement les gymnastes qui contestent l’oppression des femmes dans le sport.

Une athlète paralympique britannique s’est fait dire que son short était « trop ​​court ».

Olivia Breen, une sprinteuse paralympique et sauteur en longueur britannique, s’est prononcée contre le double standard dans les uniformes de sport après qu’un officiel l’a critiquée et a déclaré que son short de course était trop court aux championnats anglais avant les Jeux paralympiques.

«Je porte les slips de printemps du même style depuis de nombreuses années et ils sont spécialement conçus pour la compétition. J’espère que je les porterai à Tokyo. Cela m’a amené à me demander si un concurrent masculin serait critiqué de la même manière », a écrit Breen, qui souffre de paralysie cérébrale, sur Twitter.

Juger les articles «trop courts» trahit la sexualisation à laquelle les athlètes féminines sont soumises lorsque leur choix de vêtements devient le véhicule de notions dépassées sur la façon dont les femmes s’habillent.

Si l’équipe de gymnastique allemande essaie de démontrer que les femmes devraient contrôler leurs propres vêtements, quelles que soient les implications sociales de ces vêtements, l’expérience de Breen est la preuve que leur protestation est nécessaire.

Une équipe norvégienne de handball a été condamnée à une amende pour ne pas avoir porté de bas de bikini.

En handball, quant à lui, l’équipe féminine norvégienne de beach handball a été condamnée à une amende la semaine dernière pour « vêtements inappropriés » aux championnats d’Europe de beach handball après avoir porté un short au lieu d’un bas de bikini.

Les shorts étaient similaires à ceux portés par leurs homologues masculins, qui peuvent également porter des gilets. Les femmes dans le sport sont tenues de porter des soutiens-gorge de sport et des bas de bikini.

Les règles trahissent une incohérence ironique dans les sports féminins.

Les femmes peuvent être appelées à porter des vêtements trop courts et pas assez courts et doivent souvent répondre à des règles qui n’ont rien à voir avec leurs capacités sportives.

Les réglementations concernant ces uniformes signifient que les femmes dans les sports sont tenues de remplir deux objectifs – concourir et habillez-vous pour plaire à la foule.

Parfois, les uniformes ne sont même pas pratiques. En crosse et en tennis, les jupes ne sont guère plus confortables pour les compétitrices que les shorts.

Ces uniformes insistent sur un niveau de féminité qui vient peut-être d’une école de pensée qui est mal à l’aise avec les femmes dans le sport.

Mais dans ces compétitions de haut niveau, nous avons certaines des plus grandes athlètes de tous les temps qui se trouvent être des femmes. Réduire leur capacité à concourir à la longueur, à la forme ou au style de leur tenue est une logique à peu près aussi ancienne que les Jeux olympiques eux-mêmes.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.