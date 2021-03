Pourquoi le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, n’a pas réussi à nous donner son film Punisher

Avant que Marvel et Netflix ne s’y attaquent, il y a eu plusieurs tentatives pour donner vie à The Punisher, chacune obtenant, pour le dire gentiment, des résultats mitigés. Alors, il est difficile de ne pas se demander quoi Fils de l’anarchie le créateur Kurt Sutter serait venu avec, avec l’écrivain et le réalisateur révélant quelques détails concernant une suite qu’il développait pour la sortie de 2004 avec Thomas Jane.

«C’était un processus vraiment intéressant et je n’avais jamais travaillé avec merveille avant que. Et vous savez, je pense que dans mon brouillon du film, j’ai finalement pris trop de libertés en f-cking avec l’IP – et c’était une réécriture. On ne m’a pas demandé de faire autant. J’ai juste vu l’histoire d’une manière différente. Donc finalement, j’ai écrit le scénario et ils étaient comme, nous ne voulions pas ça. «

Tandis que Kurt Sutter ne divulgue pas trop les «libertés» qu’il a prises exactement, la perspective d’un Punisher film sous la direction de Sutter aurait sûrement été incroyable. Malheureusement, Marvel n’était pas d’accord et le projet n’a donc jamais été réalisé, mais Sutter a révélé que certains des éléments qu’il avait incorporés avaient été travaillés dans la prochaine tentative de création d’une franchise: 2008’s Punisher: Zone de guerre.

« Mais, une des choses que je sentais que je devais faire était de lui apporter un niveau de réalité. Je sentais que je pouvais en quelque sorte ancrer Frank [Castle] un peu plus dans le monde tel que je le connaissais. Et le résultat de cela a été l’usine de recyclage. Et donc, oui, je pense que et comme, peut-être quelques morceaux de dialogue et un autre tournant d’histoire étaient les restes de mon brouillon. «

Bien qu’il n’aime pas son approche du matériau, Zone de guerre a utilisé la création par Sutter du méchant du film, Jigsaw, joué par Dominic West, ainsi que la légère mise à la terre du personnage. Considérant que le studio n’a clairement pas détesté toutes les idées de Sutter, c’est dommage que les deux n’aient pas pu se rencontrer quelque part au milieu, car nous avons peut-être fini avec un digne Punisher adaptation bien avant que Marvel ne fasse équipe avec Netflix et ne jette Jon Bernthal.

Les droits du justicier bien-aimé sont maintenant revenus à Marvel Studios, et bien qu’il n’y ait pas eu de mot officiel sur ce que le studio envisage de faire avec le personnage, des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles ils prévoient de ramener Bernthal pour un projet autonome. Des sources ont récemment affirmé qu’il y avait un « nouveau projet Punisher en préparation avec le même acteur de Netflix », bien que tous les autres détails restent étrangement rares pour le moment.

Depuis la fin des diverses émissions Netflix de Marvel, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a été bombardé de questions quant à savoir si le public verra jamais ces itérations rejoindre le MCU. Bien qu’il soit souvent plutôt prudent, Feige s’use progressivement et a récemment fourni la mise à jour la plus prometteuse à ce jour. «Tout est au tableau», a-t-il déclaré en réponse à la question de savoir si Marvel avait l’intention de ramener les personnages. « C’est l’une des choses amusantes à propos des bandes dessinées, c’est que les personnages apparaissaient et disparaissaient et allaient et venaient. Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs de ces séries. » Cela nous vient de Coming Soon.

