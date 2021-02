Pourquoi la suppression de Facebook est-elle tendance? L’interdiction controversée des actualités en Australie expliquée

Les gens appellent les utilisateurs de Facebook à boycotter la plateforme de médias sociaux.

Supprimer Facebook est une tendance en ligne alors que les gens boycottent la plate-forme à la suite de l’interdiction controversée de Facebook en Australie.

Aujourd’hui (18 février), Facebook a bloqué toutes les pages d’actualités du service en Australie. Les utilisateurs de Facebook en Australie ne peuvent plus voir ni partager les messages publiés par les pages d’informations locales et internationales sur la plate-forme. Facebook a également imposé de toutes nouvelles restrictions qui empêchent les personnes extérieures à l’Australie d’accéder aux pages d’informations australiennes via le site Web.

Les gens se rassemblent maintenant pour demander aux utilisateurs de Facebook de supprimer leurs comptes afin que Facebook reconsidère sa décision.

Pourquoi Facebook a-t-il interdit les pages d’actualités en Australie?



Pourquoi la suppression de Facebook est-elle tendance? L'interdiction controversée des actualités australiennes expliquée.

L’interdiction des actualités de Facebook en Australie intervient après que le gouvernement australien ait proposé de nouvelles lois qui obligeraient Google et Facebook à payer les médias pour leur contenu sur la plate-forme de la même manière qu’ils paient pour la publicité. L’idée étant que Facebook et Google bénéficient tous deux grandement des médias et devraient les rémunérer pour leurs services.

Facebook estime qu’ils profitent davantage aux organes de presse que l’inverse et, par conséquent, ils bloquent les pages d’informations sur le site dans l’espoir que le gouvernement australien révoque les nouvelles lois proposées. De la même manière, les gens boycottent maintenant Facebook dans l’espoir de reconsidérer leur décision et de débloquer les médias australiens sur la plateforme.

Le hashtag #DeleteFacebook est depuis devenu international avec des milliers de personnes tweetant pour soutenir le boycott.

Se souvenir de #DeleteFacebook comme vous auriez dû le faire il y a des années lorsque vos informations ont été divulguées, ou à cette période un an plus tard où vos informations ont été divulguées, ou peut-être à cette époque plus récente où vos informations ont été divulguées Aussi quand il LISE VOS MESSAGES TEXTE SANS PERMISSION – Sabre McCullough (@SabreMc) 18 février 2021

Pour beaucoup d’entre nous qui ont abandonné Facebook il y a un certain temps, la leçon est que vous n’en avez pas besoin pour être bien informé. Vous n’en avez pas besoin pour rester en contact avec vos amis, collègues, groupes ou entreprises. C’est une plateforme toxique et addictive qui mérite d’y aller! #DeleteFacebook – Keith Agius (@AgiusK) 17 février 2021

Mark Zuckerberg fait cela depuis le tout début et nous avons appris à le savoir après 10 ans et une décennie d’abus en ligne et de trucs merdiques qui nous arrivent. Ils contrôlent nos vies. Cela doit disparaître. Détruisez Facebook une fois pour toutes.

Désinstallez-le.#DeleteFacebook – Ryan 🇩🇪 (@ ic0noclast__) 18 février 2021

Comment supprimer mon compte Facebook?

Si vous souhaitez supprimer définitivement votre compte Facebook, suivez ces six instructions simples.

1) Allez sur Facebook et cliquez sur la flèche dans le coin supérieur droit de la page.

2) Sélectionnez «Paramètres et confidentialité», puis cliquez sur Paramètres.

3) Trouvez «Vos informations Facebook» dans la colonne de gauche et appuyez dessus.

4) Faites défiler vers le bas pour appuyer sur la désactivation et la suppression.

5) Vous pouvez alors choisir de «Désactiver le compte» temporairement ou de «Supprimer le compte» de façon permanente.

6) Sélectionnez votre option préférée, puis entrez votre mot de passe et cliquez sur « Continuer »

Si vous désactivez votre compte, vous pouvez le restaurer avec toutes vos anciennes photos et publications. Cependant, si vous choisissez de le supprimer définitivement, tout votre contenu passé sera supprimé pour toujours.

Qu’en penses-tu? Supprimez-vous Facebook?

