Marvel est entré dans l’industrie du streaming main dans la main avec Disney + avec de grandes séries produit de votre projet pour la phase 4 du MCU. WandaVision et The Falcon and The Winter Soldier sont les premières qu’il a publiées jusqu’à présent et a montré des productions impressionnantes dans le meilleur style cinématographique. Cependant, une partie de l’environnement ne les voit pas avec de bons yeux et ils ont déjà entendu Critique du mode de travail de Kevin Feige en entreprise. Parce que?

Contrairement à d’autres contenus pour la télévision, Marvel considère ses émissions comme de longs films qu’il se divise ensuite en épisodes. Pour cela n’utilise pas de showrunners comme la plupart et au lieu de cela, il donne ce rôle au réalisateur. L’idée est d’aider les cinéastes avec un groupe de cadres fixes qu’ils sont avec le projet depuis le début et que rendre compte directement à Feige. Tout cela avec l’intention de respecter l’interconnexion de tous les titres.

Kevin Feige est le président de Marvel Studios (Getty)



« Le travail honnêtement sur ces grandes mini-séries ou séries épiques est tout simplement trop gros. Au moment de la production, nous faisions des ateliers de scène et demandions ensuite que les choses soient réécrites., Kari Skogland (directeur de The Falcon et The Winter Soldier) a reconnu la nécessité de prendre des décisions créatives par le chef de l’entreprise.

Pourquoi la série Marvel sur Disney + est mal vue par l’industrie

Bien que cette façon de travailler soit un choix de Marvel, La variété a révélé qu’une partie de l’industrie est bouleversée par la situation. «À un moment donné, ils auront un problème lorsqu’il s’agira de recruter des écrivains de premier ordre. Si vous êtes un showrunner expérimenté avec plusieurs spectacles à votre actif, allez-vous travailler dans ces conditions? Probablement non », a déclaré une source intermédiaire sur la difficulté d’obtenir de bons écrivains lorsque le dernier mot est le président de Marvel Studios.

Les écrivains sont préoccupés par ce contexte et cela a été déclaré par David Goodman, président de la Writers Guild of America West, qui a fait valoir que le modèle d’avoir « écrivain principal » c’est « inquiétant », bien qu’il ait précisé que l’affaire MCU est toujours « unique ».

« Dans les cercles d’écriture dans lesquels je me trouve, il y a une préoccupation absolue que les gens reviennent à l’idée que c’est le cinéaste qui rend l’histoire spéciale, et non l’écrivain. »a ajouté un autre showrunner chevronné consulté par Variaty.

De cette manière, un débat ardu dans l’industrie commencera. La discussion ne porte pas seulement sur les emplois, mais aussi à cause du manque de pluralité Cela impliquerait que les décisions créatives dans les entreprises commencent et se terminent dans la même tête.