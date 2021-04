Pourquoi la robe SNL de Kid Cudi aide à redéfinir la masculinité noire

Le week-end dernier, Kid Cudi, de son vrai nom Scott Mescudi, a interprété sa chanson « Sad People » sur Saturday Night Live.

Au cours de sa performance, Cudi portait une robe à fleurs pour rendre hommage à Kurt Cobain.

Ce faisant, Kid Cudi a établi une nouvelle norme pour la masculinité noire aux États-Unis.

Le matin après son apparition en tant qu’invité musical de SNL, Cudi a également tweeté qu’il travaillait sur une collection avec Off-White, la marque de mode fondée par Virgil Abloh, qui a conçu la robe d’été à imprimé floral, déclarant que la robe serait incluse.

Kid Cudi, un homme qui a été extrêmement vocal sur ses problèmes de santé mentale, ce que les hommes noirs ne partagent généralement jamais dans la peur d’être étiquetés comme faibles.

C’était extrêmement rafraîchissant de voir Kid Cudi défier les normes de genre, en particulier en tant qu’homme noir, dans un programme grand public comme SNL.

Kid Cudi est suffisamment à l’aise dans sa masculinité pour non seulement porter une robe, mais aussi pour le faire tout en partageant ses propres expériences et en utilisant sa plateforme pour éduquer les gens sur la santé mentale.

Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour résoudre les problèmes liés à la masculinité noire en Amérique et à la manière dont sa toxicité échoue aux garçons noirs dès leur plus jeune âge.

Une grande partie de ce qui définit la masculinité noire en Amérique est causée par les systèmes et institutions défaillants qui détruisent la communauté noire.

Le pipeline école-prison en est un exemple.

Selon The Edvocate, «les styles d’apprentissage et les compétences sociales de nombreux garçons noirs sont souvent interprétés à tort comme des problèmes par les éducateurs. Ceux qui ont une vie familiale défavorisée sont souvent habitués à l’activité plutôt qu’à rester assis, et à crier et à se disputer comme moyen de communication. Celles-ci ne se traduisent pas bien en classe. Le résultat est que les garçons noirs ne bénéficient pas des formes les plus efficaces de discipline, de leçons et d’opportunités d’interaction entre pairs.

Les apprenants noirs ne représentent que 18% des élèves des écoles publiques, mais on estime que 40% de tous les élèves expulsés des écoles américaines sont noirs.

Cela conduit finalement à des niveaux de pauvreté plus élevés et, éventuellement, à des taux d’incarcération plus élevés.

La réalité d’être un homme noir en Amérique est de devoir maintenir une façade d’hyper-masculinité.

Les hommes noirs n’ont pas le luxe d’être considérés comme autre chose que forts, sans émotion et résilients.

Ils doivent être agressifs et inébranlables dans tout ce qu’ils font, donc montrer toute sorte de faiblesse ou de doute est fortement désapprouvé.

Les siècles de traumatisme et de passage à tabac dans ce pays ont laissé les hommes noirs croire qu’ils n’ont pas le luxe d’être sensibles.

On leur apprend que s’ils le sont, ils ne pourront jamais survivre dans ce monde; pas en tant que personne noire, ni en tant qu’homme.

Les hommes noirs ont dû adopter des traits et des attitudes hostiles, car s’ils ne le faisaient pas, ils seraient considérés comme faibles.

En décrivant la possibilité d’une existence qui sort du genre et des normes neurotypiques, Kid Cudi est un modèle qui offre une représentation alternative importante de ce qu’un homme noir peut être.

Sans ce type d’exemple dans un tel forum public, comment peuvent-ils continuer à vivre avec cette pression écrasante pour répondre à la vision de la société sur ce qu’un homme devrait être?

Ce monde considère les hommes noirs comme une menace – et ils sont élevés pour se préparer à l’horrible jour où ils doivent affronter cette réalité.

Nous avons besoin de plus de Cudis pour leur montrer qu’il existe un autre moyen.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.