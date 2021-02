Pourquoi la réponse négative au film pandémique de Sam Levinson et Zendaya «  Malcolm & Marie  » est complètement injuste

Parfois, les films semblent suivre une certaine formule.

Bien qu’ils travaillent généralement et amènent les gens au cinéma, cela peut sembler un peu sec et trop familier. C’est pourquoi la dernière version de Netflix, Malcolm et Marie, est le film parfait à sortir en ces temps et loin de mériter la haine.

Le film suit Malcolm et Marie, respectivement interprétés par Zendaya et John David Washington, alors qu’ils rentrent à la maison après la première de son film et sont poussés vers un « compte romantique » alors qu’ils se disputent et se disputent.

Beaucoup de gens critiquent le film parce qu’il a été tourné pendant une pandémie, et d’autres disent qu’il dégage un sentiment de claustrophobie, car le film se déroule dans un endroit avec peu de changement de garde-robe.

Le petit groupe de «haineux» qui insistent sur ce film pour avoir été écrit, produit et filmé pendant une pandémie ne connaît pas les coulisses et ce qui est vraiment entré dans ce film en cours de réalisation.

Ce film est la définition même de «sûr» quand il s’agit de faire un film dans le climat actuel. Le décor du film était une maison. Une seule maison.

Selon un tweet de Zendaya, il y avait un total d’environ 22 personnes dans l’équipe et cela a été filmé en seulement deux semaines. Surtout par rapport à d’autres films en cours de production, ce film l’a poussé à l’extrême en ce qui concerne la sécurité lors de la production d’un film.

«Nous avons trouvé ce ranch à Carmel qui avait toutes ces unités séparées dans lesquelles les gens pouvaient individuellement mettre en quarantaine sans entrer en contact les uns avec les autres, et donc pendant les dix premiers jours, c’est ce que nous avons fait avant de commencer à tourner tout en nous faisant tester», Sam Levinson dit, écrivain et réalisateur du film.

Selon Levinson, une grande partie du travail qui nécessiterait habituellement d’autres personnes sur le plateau a été effectuée par lui-même, et le travail a été réparti entre les membres de l’équipe.

Il a dit que Zendaya était celle qui faisait ses propres cheveux et maquillage. Maintenant, c’est rentable et, plus important encore, c’est sûr COVID.

Les médias et les fans disaient que ce film dégageait un sentiment de « claustrophobie » et quelques restrictions.

C’était pourtant l’intention de Levinson depuis le début.

Selon Levinson, l’idée du film ne lui serait même pas venue sans les restrictions que COVID imposait aux gens du monde entier.

«C’est donc deux personnes, un endroit, aucun endroit où aller, pas une tonne de changements de costumes. Je pense que c’est unique aux restrictions du monde dans lequel nous vivions à cette époque », a déclaré Levinson.

Cette idée qu’il y avait des restrictions et des limites à la production de ce film renvoie à l’idée que ce film s’écarte des formules de film typiques.

«Il n’y avait pas de superviseur de scénario, pas de premier AD, pas de véritable département d’accessoires, Z faisait ses propres coiffures et maquillages et il n’y avait pas d’horaire», a déclaré Levinson.

Le processus de réalisation de films est généralement un processus délicat, car de nombreuses scènes sont tournées dans le désordre, pour économiser autant d’argent et de temps que possible.

Ce film était une exception et pour le mieux.

Le film donne le sentiment, à travers les arguments de Malcolm et Marie, qu’il existe une sorte de menace ou de force qui perturbera leur bulle à tout moment. Cela a été rendu possible grâce à des prises de vue consécutives.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de tirer dans l’ordre afin de créer la tension et de laisser ensuite l’air sortir un peu,» a déclaré Levinson. «Qu’il pourrait y avoir un moment qui était tendre et pourrait procurer un peu de soulagement, puis soudainement il se retourne.

Les films qui sont produits et sortis aujourd’hui en noir et blanc sont généralement un hit-or-miss et celui-ci est un grand succès par tous les moyens.

Ce film définit l’art dans l’isolement et est soutenu par un jeu d’acteur et une narration stellaires.

Qui sait, peut-être que cela deviendra une formule pour les films du futur.

Et oui, c’est cette bien.

