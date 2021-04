Pourquoi la décision de la Cour suprême de Brett Kavanaugh est hypocrite

Pouvez-vous imaginer un monde où les erreurs et les fautes auxquelles vous avez participé en tant que mineur vous empêchent d’avoir la carrière de vos rêves et définissent tout le cours du reste de votre vie?

Le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh ne peut certainement pas – du moins, pas pour lui-même.

Ses propres actes répréhensibles n’ont jamais interrompu sa carrière pendant un moment, et ils n’auraient pas dû non plus, ont soutenu ceux qui l’ont soutenu le plus ardemment lors de son audience de confirmation à la Cour suprême, parce que «les garçons seront des garçons».

Mais maintenant, il semble qu’il ne pense pas que la même norme devrait s’appliquer à tous les niveaux.

La nouvelle décision de la Cour suprême rédigée par Kavanaugh garantira que les adolescents moins chanceux que lui n’auront jamais la même chance de pardon.

Dans une décision 6-3 rendue par le juge Kavanaugh, la Cour suprême vient de réduire considérablement les droits des délinquants juvéniles, ce qui facilite la condamnation de ceux qui ont moins de 18 ans à la prison à vie sans libération conditionnelle.

Kavanaugh a aboli les restrictions existantes sur cette peine, créant ainsi un système dans lequel les personnes pleinement réhabilitées qui ont commis des crimes pendant leur enfance ou leur adolescence peuvent être condamnées à mourir en prison même si elles n’ont jamais été jugées «définitivement incorrigibles», passant le reste de leurs nombreux jours là-bas avec aucune chance de libération.

Kavanaugh et sa majorité conservatrice ont été vivement critiqués pour leur traitement de l’affaire, stylisé comme «Jones v. Mississippi», par la dissidence de la juge Sonia Sotomayor.

L’affaire en question est celle de Brett Jones, qui a été reconnu coupable du meurtre de son grand-père à l’âge de 15 ans.

Jones a fait valoir qu’il avait agi en état de légitime défense, mais qu’il avait été condamné à la perpétuité sans libération conditionnelle en 2005. Depuis lors, il a tenté de faire reconsidérer la peine qu’il avait reçue pour une erreur tragique qu’il avait commise dans sa jeunesse.

C’est une offre que Kavanaugh connaît bien, car il a essentiellement demandé que le même genre de grâce soit montré à lui-même en ce qui concerne les comportements dérangeants qu’il a montrés dans sa propre adolescence.

Les décisions rendues dans deux précédents précédents – «Miller c. Alabama» en 2012 et «Montgomery c. Louisiane» en 2016 – ont jugé les peines à perpétuité pour mineurs inconstitutionnelles et ont permis aux mineurs précédemment reconnus coupables et condamnés à de telles peines le droit de faire appel.

Ces affaires ont fourni un moyen par lequel Jones a cherché à faire appel de sa condamnation, car il n’avait jamais été déclaré définitivement incorrigible.

Cependant, dans sa décision, Kavanaugh a déclaré que l’incorrigibilité permanente – définie comme « lorsqu’un enfant désobéit de façon répétée ou habituelle aux instructions des parents, tuteurs ou gardiens légitimes de l’enfant » – ne doit pas être explicitement déclarée, une décision de Sotomayor et d’autres Les juges dissidents ont déclaré qu’ils étaient intéressés et hypocrites.

Sotomayor a soutenu que les précédents juridiques exigeaient en fait qu’un juge «rende effectivement le jugement» selon lequel l’enfant est incorrigible.

«Maintenant, il semble que le tribunal est prêt à annuler le précédent sans même reconnaître qu’il le fait, et encore moins à fournir une justification spéciale», a écrit Sotomayor avant d’utiliser les propres mots de Kavanaugh contre lui. «Il est difficile de voir comment cette approche est ‘fondée sur la loi plutôt que sur les penchants des individus’.»

Les actions de Kavanaugh reflètent également une hypocrisie d’un autre type, en dehors de sa position professionnelle.

Si nous devons admettre que Kavanaugh a changé par rapport aux allégations formulées contre lui dans sa jeunesse, pourquoi s’oppose-t-il à ce que le même genre de pardon soit montré aux jeunes délinquants dans le système judiciaire américain?

La décision de Kavanaugh est hypocrite compte tenu de son passé.

Kavanaugh a essentiellement construit sa carrière sous prétexte que «les garçons seront des garçons», bénéficiant énormément de la clémence que nous sommes susceptibles de donner aux enfants qui commettent des torts.

Lorsque sa candidature à la Cour suprême en 2018 a été menacée par des allégations d’agression sexuelle remontant à son adolescence, Kavanaugh s’est caché derrière des partisans qui ont fait passer les revendications comme de simples singeries d’enfance.

Christine Blasey Ford a allégué que Kavanaugh l’avait épinglée et agressée sexuellement alors que le couple était adolescent lors d’une fête au lycée.

Plus tard, une deuxième femme, Deborah Ramirez, a affirmé que Kavanaugh s’était exposé à elle pendant l’université.

Se précipitant à sa défense, la chroniqueuse du Washington Post Kelly Parker a demandé: «Nous débattons donc ici des qualifications d’un adolescent pour devenir juge à la Cour suprême. Quelle est la prochaine étape, son apprentissage de la propreté?

Et Kellyanne Conway, alors conseillère du président Donald Trump, a rejeté les actions passées de Kavanaugh comme celles d’un simple adolescent parce que, comme elle l’a dit, ce qu’il avait fait à l’époque « ne correspond pas » à l’homme qu’elle sentait qu’il était devenu.

D’autres ont fait passer le comportement présumé de Kavanaugh comme les singeries ivres d’un adolescent innocent.

Pour sa part, Kavanaugh a nié les allégations tout en permettant à d’autres d’utiliser ce récit comme principal moyen de construire sa défense.

Cependant, quand il est devenu son tour de monter une affaire pour les enfants qui ont commis des crimes au même âge ou plus jeune que lui lorsque ces agressions présumées se sont produites, Kavanaugh a adopté une approche bien différente.

Tout ce qu’il a pu ou non avoir fait dans son enfance doit être pardonné, semble dire la décision de Kavanaugh, mais ce que d’autres ont pu faire au même âge ou moins mérite une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Dans la décision précédente «Miller», les enfants étaient jugés «moins coupables» que les adultes parce que leurs crimes reflétaient souvent une «immaturité passagère».

C’est un argument similaire à celui privilégié par les partisans de Kavanaugh pour sa défense, mais il a choisi d’ignorer les précédents juridiques en faisant valoir la même chose au nom des enfants moins fortunés alors qu’il avait la chance de sa position élevée à la Cour suprême.

S’il tient tellement à tenir les enfants responsables de leurs crimes à vie, peut-être devrions-nous revoir ce que nous savons de ses singeries chez les adolescentes?

Juge Kavanaugh, avez-vous toujours ce calendrier à portée de main?

