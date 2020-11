Pourquoi Kandi Burruss se sentirait trahi par Kenya Moore

Après le départ de Nene Leakes Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, Kandi Burruss est désormais l’acteur le plus ancien. La star de Bravo s’est affrontée avec Leakes lors de sa dernière saison et tout cela découlait de sa nouvelle amitié avec Kenya Moore. En tant que saison 13 des films de la série à Atlanta, Burruss se sentirait trahi par Moore et Phaedra Parks est au cœur du problème.

Kenya Moore et Kandi Burruss | Tommy Garcia / Bravo

Que se passe-t-il entre Kandi Burruss et Phaedra Parks?

Pour comprendre la querelle entre Burruss et Parks, il faut revenir à la saison 10 de la série Bravo. Au cours de cette saison, Parks et Porsha Williams ont formé un lien étroit. Cette saison a également vu des rumeurs sur Burruss qui auraient pu affecter complètement sa vie et ses affaires.

Lors de la réunion de la saison 10, il a été révélé que Parks avait inventé une histoire sur Burruss essayant de rendre Williams éméché par l’alcool. Burruss aurait alors fait un geste sur Williams, ce qui consistait essentiellement à profiter d’elle.

Burruss a été profondément affectée par les allégations qui lui ont été faites par Parks. Ce dernier est sorti RHOA la saison suivante et n’est plus apparue sur Bravo depuis.

Parcs Phaedra et Kandi Burruss | Wilford Harewood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Kenya Moore et Pheadra Parks, amis?

Une autre personne avec laquelle Parks s’est heurtée pendant son séjour RHOA était Moore. Cette dernière a été accusée par Parks de flirter avec son mari de l’époque, Apollo Nida. Moore a nié avoir des sentiments pour Nida mais ses actions n’ont pas été vues avec de bons yeux par Parks.

Cependant, depuis lors, Parks et Moore se sont apparemment réconciliés, car il a été rapporté qu’ils se suivaient tous les deux sur Instagram. Alors que l’Amérique attendait les résultats de l’élection présidentielle, Parks a publié un mème mettant en vedette Moore.

«L’Internet est toujours inégalé», a posté Parks en se moquant du temps qu’il fallait pour compter les bulletins de vote par correspondance.

Moore a ensuite répondu: «YAAAAAASSSSSSSSSSS».

«Inégalé», a répondu Parks au commentaire de Moore.

Les fans ont pris note de l’échange et étaient apparemment excités que les deux pêches se soient amendées.

«J’adore voir l’unité», a répondu un fan. «Nous devons le voir, nous avons également des problèmes avec nos petites amies et voir comment vous pouvez le surpasser, nous motive les femmes.»

«Nous adorons le voir», a ajouté un utilisateur d’Instagram.

« Je ne suis pas folle de ça », a déclaré un autre fan à propos de l’amitié des dames. «Je n’aurais jamais pensé voir le jour.»

«J’adore voir cette convivialité», a posté un autre utilisateur d’Instagram.

Kandi Burruss ne le prend pas bien?

S’il y avait une personne qui avait le dos de Moore RHOA Saison 12 c’était Burruss. Ce dernier a essayé de rester bipartisan dans le conflit de Moore avec les autres dames. Les choses sont devenues si compliquées que Leakes a appelé Burruss pour avoir pris le parti de Moore aveuglément.

Cependant, après que Burruss ait été mis au courant de l’interaction entre Parks et Moore, une source proche a déclaré que cela faisait ressentir au gagnant du Grammy une sorte de chemin.

Riley Burruss et Kandi Burruss pendant la saison 12 de «RHOA» | Steve Dietl / Bravo

«Kandi est énervé que le Kenya rattrape Phèdre après que Phèdre ait tenté de ruiner Kandi avec le mensonge du donjon sexuel», a déclaré un initié à AllAboutTheTea. «Kandi voit les actions du Kenya comme une trahison car aucun véritable ami de Kandi ne parlerait jamais à Phaedra.»

Les rumeurs sur la réaction de Burruss ne sont pas confirmées et il reste à voir si cela se déroulera sur la nouvelle saison de RHOA.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta La saison 13 débute le 6 décembre sur Bravo.