Pourquoi Johnny Carson n’a pas parlé à Joan Rivers pendant les 19 dernières années de sa vie

En mai 1986, Johnny Carson, le roi incontesté de la télévision américaine, a reçu un appel téléphonique de son ami de longue date, Joan Rivers, qui était apparu dans son émission, Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson, plus que tout autre comédien. Selon Rivers, une fois qu’elle a dit à Carson pourquoi elle appelait, il a raccroché et ne lui a plus jamais parlé pour le reste de sa vie.

Plus tard, Carson confirma qu’il n’avait pas l’intention de parler à nouveau à Rivers. Pourquoi ces 2 vieux amis ont-ils arrêté de parler?

Joan Rivers était un invité fréquent et plus tard, l’hôte invité de « The Tonight Show Starring Johnny Carson »

Joan Rivers lors d’une interview sur Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson le 25 avril 1986 | Paul Drinkwater / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Carson avait autant ou plus à voir avec le succès de Rivers que quiconque – à part Rivers elle-même. Selon Vanity Fair, après sa première apparition sur Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson en 1965, il a dit à Rivers et à son énorme public national: «Dieu, tu es drôle. Tu vas être une star.

Rivers rendit également l’admiration de Carson. Après sa mort, Rivers a écrit dans The Hollywood Reporter: «J’ai adoré Johnny.»

Le succès de la jeune bande dessinée dans la série et la confiance de Carson en elle ont grandi avec le temps. Rivers est même devenu l’un des hôtes invités réguliers lorsque Carson était absent. En 1983, elle avait essentiellement verrouillé le rôle de Spectacle de ce soir hôte invité «permanent» trié sur le volet par l’hôte.

Joan Rivers est partie pour faire son propre talk-show ‘Late Night’

C’est à cette époque que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Carson pourrait envisager de prendre sa retraite, peut-être dès 1987.

Mais ni NBC ni Carson ne se sont manifestés avec Rivers et ne lui ont pris aucun engagement quant à ses perspectives de devenir l’hôte de Le spectacle de ce soir une fois que Carson a pris sa retraite. Au même moment, un nouveau réseau naissant appelé Fox, qui ne disposait que d’une poignée de stations affiliées dans le pays, proposait à Rivers son propre émission de fin de soirée, qui concourrait en tête-à-tête contre Tonight Show de NBC.

Beaucoup pensent que c’était la signature de Fox, Rivers, en tant que star et animatrice de Fox. Le spectacle tardif qui a rompu leur relation pour toujours. Mais Rivers croyait qu’il y avait autre chose qui avait déclenché une réaction négative si dure et durable de la part de son mentor et ami de longue date.

7 ans après la mort de Carson, Rivers a raconté sa version de l’histoire dans un article pour The Hollywood Reporter.

Oui, Rivers a convenu, «le tournant a été quand je suis parti [The Tonight Show.] »Mais la bande dessinée a fait valoir qu’elle avait été distinguée – ce n’était pas suffisant pour retourner Carson contre d’autres acteurs et comédiens qui avaient été des hôtes invités fréquents sur Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson.

«Tout le monde a quitté le spectacle pour aller faire ses propres spectacles», a écrit Rivers. «Bill Cosby. David Brenner. George Carlin. Tout le monde! » Rivers était resté fidèle à Carson, NBC et Le spectacle de ce soir beaucoup plus longtemps que ses nombreux pairs masculins qui avaient saisi l’occasion de jouer dans d’autres émissions sur le même réseau ou sur d’autres réseaux. Pourtant, elle est toujours restée en bons termes avec Carson et a continué à être invitée à participer à l’émission de discussion de fin de soirée de Carson.

«Je suis restée 18 ans dans les parages», a-t-elle poursuivi. Et ils m’ont finalement offert mon propre spectacle de fin de soirée.

Rivers se souvient des derniers mots de Johnny Carson

Après avoir conclu l’accord pour son propre spectacle à Fox, Rivers a immédiatement pris le téléphone et a appelé le Tonight Show avec Johnny Carson hôte.

«La première personne que j’ai appelée était Johnny», a-t-elle écrit dans le Hollywood Reporter, «et il m’a raccroché au nez – et ne m’a plus jamais parlé. Et puis j’ai nié que je l’ai appelé. Même après cette dure conversation téléphonique, les 2 comédiens n’ont plus jamais parlé.

«Je ne pouvais pas le comprendre», a-t-elle poursuivi. «Je le voyais dans un restaurant et j’allais lui dire bonjour. Il ne voulait pas me parler.

Joan Rivers à la Mercedes-Benz Fashion Week automne 2014 en février 2014 | Cindy Ord / Getty Images)

L’humoriste et le futur Police de la mode La star a déclaré que cette relation tendue l’avait troublée pendant des années. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Carson était si en colère contre elle – mais personne d’autre. Cependant, elle avait une intuition. Elle a écrit dans The Hollywood Reporter: