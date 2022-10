Pourquoi il n’y a jamais eu de suite à The Wrecker

Hollywood

Avec Sylvester Stallone, Sandra Bullock et Wesley Snipe, c’est un classique de la science-fiction cyberpunk.

©IMDBLa dépanneuse.

coureur de lame Oui la dépanneuse sont deux des films qui exposent le mieux ce que signifie raconter une histoire dans les paramètres de la cyberpunk, le sous-genre de la science-fiction. Le second est l’un de ceux qui promettent une suite il y a des années qui semble de plus en plus loin de se réaliser. C’est que, bien que la première histoire n’ait rapporté que 160 millions de dollars dans le monde, elle est devenue un classique grâce à l’action et à la marque indubitable de Sylvester Stallone comme son protagoniste.

Le casting était complété par des personnalités telles que Sandra Bullock et Wesley Snipes et concentré sur la vie de deux hommes gelés en guise de punition pour avoir commis un crime, qui sont dégelés dans un avenir où la violence n’existe pas et où les armes ne sont même pas trouvées dans un service de police. John Spartan (Stallone) c’est un policier qui sera dégelé dans ce futur afin qu’il puisse arrêter son ennemi juré, Simon Phoenix (Snipes) qui semble tirer le meilleur parti du fait que la société est endormie en raison des paramètres de paix qui la régissent.

Dirigée par Marco Brambillaavait un livret chargé de Marquer les eaux et est sorti en 1993. Près de trois décennies plus tard, on parle encore d’une suite possible bien que le Sylvester Stallone s’est chargé de déclarer que ce navire aurait déjà appareillé. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas penser qu’un jour cela se réalisera. Après tout, coureur de lame a eu sa suite près de quatre décennies après l’arrivée de l’original.

+Les intrigues possibles de The Demolisher 2

Les intrigues qui courent autour d’une suite à la dépanneuse ils sont plusieurs. Beaucoup impliquent la réutilisation de la cryogénie comme moyen de transporter des personnages dans une chronologie différente de celle dans laquelle ils ont l’habitude de vivre. Par exemple, on dit qu’ils pourraient transférer à spartiate à un monde post-apocalyptique dans le chaos et cette paix qui a été vécue dans le San Angeles fictif du premier film n’est plus connue.

On dit aussi que le film pourrait se dérouler en 2058 et qu’il ne reviendrait pas seulement Stallone mais aussi wesley bécassines. Dans ce sens, phénix ce serait un clone du méchant original qui serait contrôlé par une intelligence artificielle. Enfin, la version qui a l’approbation de l’écrivain Marquer les eaux parle de prendre une intrigue abandonnée qui impliquerait la réalisation Meryl Streep comme fille de Stallone dans le futur. La vérité est que jusqu’à présent il n’y a rien de ferme et on ne sait pas s’il sera rempli.

