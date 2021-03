Pourquoi Grey’s Anatomy et New Amsterdam réussissent à inclure le coronavirus

Grey’s Anatomy et New Amsterdam sont les deux drames médicaux du moment qui connaissent une résurgence avec leurs nouvelles saisons en ABC et NBC. Les nouveaux épisodes sont différents des précédents car inclure une véritable crise comme la pandémie de coronavirus. Les producteurs des deux succès se sont exprimés sur le sujet sur Deadline et a donné les clés de la rage de la série. Épingle de sûreté!

Le spectacle créé par Shonda Rhimes en est actuellement à sa 17e saison et est plus actuel que jamais. Ses niveaux d’audience ont augmenté avant certains chapitres émotionnels qui ont le protagoniste, Meredith, malade de Covid-19. Pendant ce temps, l’émission de Ryan Eggold a lancé son troisième épisode à la télévision au début du mois de mars et son succès s’étend à Netflix où il s’agit de la deuxième série la plus regardée au monde.

« J’aurais tellement honte que je ne pourrais jamais quitter ma maison si nous ne nous attaquions pas au coronavirus de manière complète et responsable. »a déclaré le showrunner de New Amsterdam, David Schulner. Dans le même esprit, le producteur exécutif de Grey’s Anatomy, Zoanne Clack, a déclaré la série « ce serait irresponsable » dans « ne pas montrer, donner de la lumière et mettre un visage sur la plus grande histoire médicale de notre vie ».







Clack a souligné les moments émotionnels que le Grey Sloan Memorial Hospital a vécus pour faire face à un problème aussi sensible que la pandémie. « Vivre avec l’instant et vivre avec la douleur et la mettre à l’écran pour que nous puissions tous pleurer collectivement et être là les uns pour les autres, même si nous étions séparés, c’était un beau résultat de cette saison, » Il a parlé de l’une des clés des nouveaux épisodes.

Schulner était également fier de ce que New Amsterdam a livré rendre visibles les inégalités du système de santé. De plus, il a averti que ils ne quitteront pas le sujet du coronavirus cette saisonAu lieu de cela, ils aborderont la crise du bilan psychologique des enfants isolés aux histoires sur la violence sexiste et les troubles de l’alimentation.

En revanche, ces séries ne sont pas les seules à inclure Covid-19. C’est nous, Le bon docteur, le résident, All Rise and Bull ils ont aussi la crise mondiale parmi leurs scènes.