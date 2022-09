Pourquoi Eminem et Snoop Dogg se sont-ils disputés ? Les rappeurs annulent le boeuf après des décennies

Eminem a finalement révélé la raison pour laquelle lui et Snoop Dogg ont finalement écrasé leur querelle de plusieurs décennies.

Les deux rappeurs, qui ont collaboré pour la première fois il y a plus de deux décennies, étaient connus pour avoir des problèmes l’un avec l’autre qui ont finalement tous atteint leur paroxysme en 2020 après que Snoop, 50 ans, ait insulté Eminem, 49 ans.

Cependant, ils ont tous deux décidé de mettre de côté leurs différences après que le Dr Dre, 57 ans, a subi un anévrisme cérébral en janvier 2021 et a passé deux semaines en soins intensifs.

« Moi et Snoop avons eu notre petit problème et puis quand Dre, quand ce truc est arrivé avec Dre, l’histoire de l’anévrisme cérébral… » a expliqué Eminem sur « Paul Pod: Curtain 2 ». « Nous étions comme, mon frère, c’est stupide. C’est stupide comme l’enfer de se quereller en ce moment. Donc je ne me souviens pas si je l’ai appelé, ou s’il m’a appelé, je ne m’en souviens pas, mais nous en avons parlé. »

Le rappeur « Lose Yourself » a poursuivi, admettant que toute tension entre lui et Snoop pouvait être attribuée à une « mauvaise communication » au cours d’une collaboration passée.

Pourquoi Eminem et Snoop Dogg se disputaient-ils ?

Le mauvais sang entre Eminem, dont le vrai nom est Marshall Mathers, et Snoop, Calvin Broadus Jr., a semblé commencer en 2000 après qu’Eminem ait présenté Snoop sur l’une des chansons de son album « The Marshall Mathers LP ».

Alors qu’il était sur « Paul Pod: Curtain 2 », Eminem a déclaré qu’il pensait que quelque chose s’était perdu dans la traduction après que Snoop ait demandé à Eminem de figurer sur l’un de ses morceaux.

« Je pense qu’il avait voulu faire quelque chose avec moi et vous a peut-être donné l’idée ou quelque chose comme ça », a déclaré Eminem en parlant à son manager Paul Rosenberg.

« Et vous avez dit quelque chose comme: » Eh bien, écoutons d’abord quelle est la chanson. Voyons quel type de chanson est. Et je pense qu’il a dit que la façon dont il l’avait pris était un peu comme si je ne m’en fous pas de lui. »

Les choses entre les rappeurs se sont encore détériorées en 2020 après que Snoop a déclaré dans une interview qu’il ne pensait pas qu’Eminem faisait partie des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps.

Alors qu’il parlait à « The Breakfast Club », Snoop a déclaré : « [Dr. Dre] a probablement mis Eminem dans la position où il serait considéré comme l’un des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps. Je ne pense pas, mais le jeu pense qu’il fait partie des 10 meilleurs paroliers et tout ce qui va avec. »

« C’est juste parce qu’il est avec le Dr Dre », a-t-il poursuivi. « Quand tu parles de ce hip-hop sh– sans lequel je ne peux pas vivre, je peux vivre sans ça. »

Après les commentaires de Snoop, Eminem l’a référencé dans sa chanson de 2020 « Zeus », rappant: « Et, en ce qui concerne l’écrasement du boeuf, je suis habitué à ce que les gens me frappent. Mais, mais pas dans mon camp. Je suis diplomate ‘ Parce que j’essaie de l’être. La dernière chose dont j’ai besoin, c’est que Snoop me suive… Mec, chien, tu étais comme un (ouais) putain de Dieu pour moi. Mec, pas vraiment. J’avais le « chien » à l’envers. »

Dans une interview de 2021 avec Shade 45, Eminem a doublé les propos tenus par Snoop, affirmant qu’ils l’avaient pris « au dépourvu ».

« Il dit que Dre a fait la meilleure version de moi, absolument, pourquoi aurais-je un problème avec ça? » dit Eminem. « C’était la dernière déclaration où il a dit : ‘Même si je peux me passer de la musique, je peux vivre sans cette merde.’ Maintenant, tu es irrespectueux. »

Snoop a déclaré plus tard à « The Breakfast Club » dans une interview de suivi en octobre 2021 qu’il s’était excusé auprès d’Eminem pour les choses qu’il avait dites précédemment.

Histoires liées de YourTango :

« Nous avons eu une longue conversation sur le respect que nous avons les uns pour les autres et sur la façon dont nous devons nous parler en public », a révélé Snoop. « Je lui ai présenté mes excuses, je lui ai fait savoir et je m’améliore. »

Après avoir mis fin à leur querelle de longue date, Eminem et Snoop Dogg se sont produits ensemble au Super Bowl LVI plus tôt cette année, et ont collaboré pour la première fois depuis des années pour la chanson « From the D 2 the LBC », qu’ils ont interprétée. aux MTV Video Music Awards 2022.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.