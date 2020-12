Pourquoi Ellen DeGeneres a refusé d’apparaître dans l’événement Crossover «  Ellen  » de 1997

Le 26 février 1997, ABC a publié un événement crossover parmi quatre de ses émissions: Entraîneur, Le spectacle Drew Carey, Ellen, et Grâce sous le feu. La programmation de cascades appelée Viva Las Vegas impliquait des membres de la distribution de chaque émission apparaissant sur les autres émissions. Le concept a attiré l’attention, mais finalement, il y avait plusieurs problèmes dans le plan. En fait, Ellen DeGeneres n’aurait pas aimé l’idée de la cascade et n’aurait pas participé.

Ellen DeGeneres | Kevork Djansezian / Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

De nombreux réseaux ont tenté des événements croisés

Les événements croisés n’étaient pas quelque chose de nouveau pour ABC ou d’autres réseaux. En 1991, Steve Urkel de ABC’s Questions de famille est apparu sur un épisode de Full house. Et cette même année, filles à papa, Nid vide, et Infirmières se sont réunis sur NBC pour un scénario. De plus, les feuilletons sont devenus connus pour les croisements.

Cependant, ce n’est pas toujours parce que chaque émission a une base de fans substantielle qu’un crossover réussira. Le crossover Viva Las Vegas d’ABC impliquait des émissions avec différents contextes et scénarios. Les personnages n’auraient pas forcément de raison de se rencontrer sans l’intervention du réseau.

Comment ABC a conçu son événement crossover Viva Las Vegas

Pour l’événement crossover d’ABC en 1997, des personnages de Grâce sous le feu, Le spectacle Drew Carey, Entraîneur, et Ellen tous se sont retrouvés à Las Vegas et se sont croisés.

«Le premier était Grâce sous le feu, où le personnage titulaire se rend à Vegas pour chercher une maison de retraite pour sa belle-mère Jean », rapporte ScreenRant. «Pendant son séjour, elle a une rencontre avec Drew Carey et EntraîneurLuther est à une table de jeu voisine. Plus sur Entraîneur, Luther arrive en ville pour traquer les souvenirs d’Elvis, se retrouvant dans une guerre d’enchères avec Mimi de Le spectacle Drew Carey.

«Paige Clark et Spence Kovak de Ellen. Pour Le spectacle Drew Carey, Drew se retrouve escroqué en se mariant avec une serveuse après être sorti pour quelques verres. Dans l’épisode, Drew rencontre Luther, Paige et Spence à la table de craps. Pendant ce temps, Grace essaie de lui vendre des billets pour le Cirque du Soleil.

Cependant, le personnage de DeGeneres est resté à la maison dans le scénario, et cela aurait à voir avec l’acteur elle-même.

Ellen DeGeneres n’a pas participé à l’événement crossover

Selon le livre Ellen: la vraie histoire d’Ellen DeGeneres par Kathleen Tracy, DeGeneres était contrarié par ABC à l’époque parce qu’il continuait à changer le créneau horaire pour Ellen. Le directeur de DeGeneres a également eu vent que le réseau envisageait de prendre temporairement Ellen hors des ondes pour essayer une nouvelle émission.

«Ellen était tellement en colère qu’elle a quitté le plateau pendant une journée», a écrit Tracy. «Elle a également refusé de participer à une cascade sur le thème de Las Vegas prévue pour les balayages de février, dans laquelle toutes les sitcoms du mercredi se dérouleraient à Las Vegas, avec des apparitions croisées des différents membres de la distribution dans les émissions de l’autre.

À peu près à la même époque, DeGeneres était au milieu des négociations contractuelles. Et elle attendait qu’ABC prenne une décision quant à savoir si son personnage allait devenir lesbienne, ce qui s’est finalement produit et est devenu un moment notable de l’histoire de la télévision.