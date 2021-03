Pourquoi des dizaines de personnes ont-elles été massacrées il y a 6200 ans et enterrées dans une fosse mortuaire néolithique?

Il y a environ 6 200 ans, 41 personnes dans ce qui est aujourd’hui la Croatie ont été tuées et enterrées dans une fosse commune, et des membres de leur propre communauté pourraient les avoir assassinés, selon une nouvelle analyse des restes.

Des hommes et des femmes adultes figuraient parmi les morts, mais l’âge dans le groupe allait de 2 à 50 ans, et environ la moitié des squelettes appartenaient à des enfants. Beaucoup des coups meurtriers étaient des frappes au crâne qui ont atterri par derrière, et il n’y avait aucune marque sur les os du bras qui indiquait que les victimes essayaient de se défendre de leurs assaillants, ont rapporté des scientifiques dans une nouvelle étude.

L’analyse génétique a montré qu’environ 70% des personnes décédées n’étaient pas étroitement liées à d’autres victimes, mais toutes partageaient une ascendance commune. Les chercheurs soupçonnent que le massacre a pu être provoqué par un boom démographique soudain ou un changement des conditions climatiques qui ont épuisé les ressources et conduit à des meurtres de masse aveugles.

La tombe a été découverte en 2007, lorsqu’un homme qui vivait dans un petit village des collines de Potočani, en Croatie, creusait une fondation pour un garage, et de fortes pluies ont exposé une fosse contenant des dizaines de squelettes. Des archéologues de l’Université de Zagreb ont mené une enquête à proximité et ont pu commencer à enquêter sur la fosse commune le jour de sa découverte, a déclaré Mario Novak, auteur principal de la nouvelle étude et chef du Laboratoire d’anthropologie évolutive et Bioarchéologie à l’Institut de recherche anthropologique de Zagreb, Croatie.

La fosse est petite, mesurant environ 6,5 pieds (2 mètres) de diamètre et 3 pieds (1 m) de profondeur, et au moins 41 corps y avaient été jetés sans cérémonie. Au début, les archéologues pensaient que les restes étaient modernes, soit de la Seconde Guerre mondiale, soit de la guerre d’indépendance croate dans les années 1990, a déclaré Novak à 45Secondes.fr. Mais il n’y avait pas d’objets contemporains dans la fosse – juste des fragments de poterie qui semblaient préhistoriques. Et lorsque les chercheurs ont inspecté les dents des victimes, ils n’ont trouvé aucun plombage dentaire. La datation au radiocarbone des os, de la terre et des fragments de poterie a confirmé l’âge de l’enterrement, en le datant d’environ 4200 av.

Les chercheurs ont identifié 21 des victimes comme des enfants âgés de 2 à 17 ans et 20 comme des adultes entre 18 et 50 ans; 21 des morts étaient des hommes et 20 des femmes.

L’enterrement de masse de Potočani, avec les couches supérieures de la fosse montrant de nombreux squelettes mélangés. (Crédit d’image: Novak et al, 2021, PLOS One (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

« Juste un meurtre au hasard »

Mais comment se sont-ils retrouvés enterrés ensemble? Pour la nouvelle étude, Novak et ses collègues ont échantillonné ADN à partir de restes et analysé les os de 38 individus. Lorsque les chercheurs ont inspecté les corps, ils ont découvert que la plupart avaient au moins une blessure traumatique à l’arrière du crâne et que certains crânes avaient jusqu’à quatre perforations. Les charniers de l’Europe médiévale contenaient fréquemment des personnes de tous âges et de tous sexes qui avaient succombé à la Mort noire , mais les victimes de la fosse de Potočani sont mortes par la violence et non par une maladie infectieuse, a expliqué Novak.

«Le seul scénario plausible était un massacre», a-t-il déclaré.

La répartition des hommes et des femmes, et des adultes et des enfants, était à peu près égale, et il n’y avait pas de blessures aux membres ou au visage, donc ils n’ont probablement pas été tués dans une escarmouche pendant le combat. On ne sait pas si les victimes étaient retenues ou autrement incapables de se défendre – «si quelqu’un vous attaque avec un gourdin ou une épée, vous levez par réflexe l’avant-bras pour protéger la tête», ce qui aurait laissé au moins quelques restes avec des marques coupées sur les os du bras, dit Novak. « Mais nous n’avons vu aucune blessure au visage, ni aucune blessure défensive. »

Trois blessures pénétrantes sur le côté droit du crâne d’une jeune femelle adulte de Potočani. (Crédit d’image: Photo de M. Novak, Copyright Institute for Anthropological Research)

Les données génétiques ont montré que seulement 11 des victimes étaient des parents proches, de sorte que le massacre ne visait pas un groupe familial spécifique. Cela ne ressemblait pas non plus à un meurtre discriminatoire planifié, dans lequel les ennemis avaient tendance à assassiner des hommes plus âgés tout en capturant des femmes.

« Dans ce cas, il s’agissait simplement de tueries au hasard, sans aucune préoccupation pour le sexe et l’âge », a déclaré Novak.

Une fosse mortuaire néolithique récemment décrite en Espagne contenait également un fouillis de squelettes – hommes et femmes, jeunes et vieux. L’ADN a montré que les victimes étaient des arrivées récentes dans la région, de sorte qu’elles ont peut-être été massacrées par des habitants protégeant leur territoire, 45Secondes.fr Signalé précédemment . Mais les preuves génétiques du site de Potočani ont indiqué que même si la plupart des morts n’étaient pas étroitement liés, ils partageaient une ascendance commune. Cela signifie qu’ils n’étaient pas des nouveaux arrivants; ils provenaient plutôt d’une population locale homogène et stable, « nous pouvons donc exclure que ce massacre soit associé à l’afflux de nouveaux immigrants », a déclaré Novak.

L’explication la plus probable est celle que les archéologues et climatologues ont suggérée pour d’autres sites de massacres antiques en Allemagne et en Autriche datant d’il y a environ 5000 ans, dans lesquels des adultes et des enfants ont également été tués sans discernement et jetés dans des fosses communes peu profondes. Dans ces scénarios, prolongé changement climatique qui a causé inondation ou sécheresses – peut-être combiné à un boom démographique inattendu – aurait pu conduire à des querelles sur des ressources précieuses.

Et à Potočani, l’une de ces luttes est devenue mortelle.

« En étudiant ces anciens massacres, nous pourrions essayer d’avoir un aperçu de la psychologie de ces personnes, et peut-être essayer d’empêcher des événements similaires aujourd’hui », a déclaré Novak. «Nous avons des preuves d’anciens massacres remontant à 10 000 ans au moins. Aujourd’hui, nous avons aussi des massacres modernes – la seule chose qui a changé, c’est que nous avons maintenant des moyens et des armes plus efficaces pour faire de telles choses. Mais je ne pense pas la nature humaine ou la psychologie humaine a beaucoup changé. «

Les résultats ont été publiés en ligne le 10 mars dans la revue PLOS One .

