Pourquoi Dave Bautista a choisi l’Armée des morts de Zack Snyder plutôt que The Suicide Squad de James Gunn

gardiens de la Galaxie Le respect et l’admiration de la star Dave Bautista pour le réalisateur James Gunn ne sont pas un secret, mais l’acteur a maintenant révélé que la chance de diriger le Armée des morts était tout simplement trop séduisant et l’a finalement conduit à s’éloigner de la prochaine incursion de Gunn dans les films de bandes dessinées, La brigade suicide. Alors que Bautista n’était pas initialement intéressé à jouer un rôle dans Armée des morts, un aperçu du script et l’opportunité de travailler avec Homme d’acier le réalisateur Zack Snyder l’a rapidement convaincu du contraire.

« J’ai dit que je n’étais pas intéressé. J’avais cette puce sur l’épaule et je cherchais du juteux [dramatic roles]. Ensuite, j’ai lu le script et il était beaucoup plus profond et avait plus de couches que je ne le pensais. Et aussi, pour être très franc, je voulais travailler avec Zack. «

Non seulement Bautista a changé d’avis concernant Armée des morts, mais il s’est éloigné d’un rôle dans La brigade suicide afin de rejoindre la distribution d’ensemble de Snyder. Il n’y a clairement pas de ressentiment entre Bautista, qui joue Drax dans le gardiens de la Galaxie franchise, et Gunn cependant, le réalisateur ayant récemment utilisé les médias sociaux pour faire l’éloge de sa capacité d’acteur. « Dave Bautista prend le métier au sérieux. Il est ancré dans une véritable émotion et n’est pas spectaculaire. La différence entre Dave et de nombreux acteurs-lutteurs est que lorsque vous regardez dans ses yeux sur le plateau, il est à l’endroit où il est censé être, sans penser à ce qu’il va faire. à faire ensuite », a déclaré Gunn.

Armée des morts étoiles Dave Bautista (gardiens de la Galaxie), Ella Purnell (Kick Ass 2), Omari Hardwick (Déchirer, foutre une branlée), Théo Rossi (Luke Cage), Ana De La Reguera (Narcos), Huma Qureshi (Gangs de Wasseypur), Hiroyuki Sanada (Avengers: Fin de partie), Garret Dillahunt (Craindre le mort-vivant), Raúl Castillo (Regardant), Nora Arnezeder (Mozart dans la jungle), Matthias Schweighöfer (Le plus beau jour), Samantha Win (Wonder Woman) et Rich Cetrone (Batman v Superman: l’aube de la justice).

Le film suit un groupe de mercenaires qui effectuent un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. « Il s’agit d’un film de braquage de zombies à part entière, il s’agit donc d’un genre sur genre d’une excellente manière », déclare Snyder à propos du prochain projet Netflix. « Donc, vous vous attendez à un pur chaos de zombies, et vous obtenez cela, à 100 pour cent. Mais vous obtenez aussi ces personnages vraiment incroyables dans un voyage fantastique. Cela va surprendre les gens qu’il y a beaucoup de chaleur et d’émotion réelle avec ces grands personnages. »

Quant à James Gunn’s La brigade suicide, le film a réussi à rassembler une distribution d’ensemble stellaire même sans la participation de Dave Bautista. Plusieurs visages familiers devraient revenir, notamment Margot Robbie dans Harley Quinn, Viola Davis dans Amanda Waller, Joel Kinnaman dans Rick Flag et Jai Courtney dans Captain Boomerang, qui reprendront tous leurs rôles respectifs à partir de 2016. Suicide Squad. À côté d’eux, il y aura beaucoup de nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée d’Idris Elba comme Bloodsport, John Cena comme Peacemaker, David Mastmalchian comme Polka-Dot Man, Daniela Melchior comme Ratcatcher, Flula Borg comme Javelin, Nathan Fillion comme TDK, Peter Capaldi comme penseur, Pete Davidson comme Black Guard, Alice Braga comme Sol Soria, Sean Gunn comme Weasel, Michael Rooker comme Savant, Mayling Ng comme Mongal et Steve Agee comme King Shark.

Armée des morts est prévue pour la première sur Netflix plus tard cette année, avec La brigade suicide devrait sortir aux États-Unis le 6 août 2021. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

