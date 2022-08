Pourquoi Cole Sprouse et Lili Reinhart ont rompu

CÉLÉBRITÉS

Le couple Riverdale a confirmé sa rupture en août 2020 après trois ans de fréquentation. Apprenez ici tout sur leur histoire d’amour qui s’est terminée brutalement !

© GettyCole Sprouse et Lili Reinhart ont été en couple pendant trois ans.

La belle relation Dylan Sprouse et Barbara Palvin Il est tombé amoureux de ses fans pendant quatre ans. C’est que l’acteur de Zack et Cody et le mannequin hongrois montrent jour après jour qu’il s’agit d’amour inconditionnel. Mais son frère Cole Sprousen’a pas eu la même chance ces dernières années : après avoir joué dans une liaison avec Lili Reinhartils ont choisi de mettre fin brutalement à leur lien. On vous dit ici la raison de leur séparation !

Bien qu’elle travaille dans le monde du divertissement depuis qu’elle est très jeune, ce n’est que lorsqu’elle a rejoint Riverdale dans la peau de Betty Cooper qui a réussi à gagner l’affection du jeune public du monde entier. Mais, en plus de fonctionner comme un formidable tremplin, la série CW a été le théâtre de rencontres avec le jeune homme qui allait devenir son partenaire : Cole Sprouse. En 2016, ils ont commencé à travailler ensemble et, partageant les heures de tournage, ils ont découvert que l’alchimie allait bien au-delà de ce qui était transmis à travers l’écran.

Les rumeurs selon lesquelles il s’agissait d’un vrai couple lorsque les caméras ont été éteintes ont commencé à croître de plus en plus et les fans de Riverdale ils n’ont pas cessé de remarquer des gestes ou des regards publics qui montraient une relation très spéciale. Et bien qu’en 2017, ils étaient déjà très proches, ce n’est qu’en janvier 2018 quand ils ont décidé de confirmer leur romance au milieu de vacances à Hawaï. Des célébrations, un défilé pour le Met Gala et d’autres moments romantiques ont été la clé pour devenir l’un des couples les plus recherchés d’Hollywood.

Mais le bien n’a pas duré longtemps: en 2020, il a été confirmé qu’ils avaient décidé de mettre un terme à leur relation. À l’époque, Page Six assurait : «Cole et Lili ont rompu avant que la pandémie ne frappe et ont été mis en quarantaine séparément. Ils sont toujours de bons amis”. S’il y avait des doutes à ce sujet, Sprouse a publié une déclaration en août de la même année disant à ses partisans que la nouvelle était vraie.

« Lili et moi nous sommes initialement séparés en janvier de cette année et avons décidé de nous séparer définitivement en mars. »a expliqué l’acteur. Et il a soutenu : «Quelle expérience incroyable j’ai vécue, je me sentirai toujours chanceuse et j’apprécierai d’avoir eu l’opportunité de tomber amoureuse. Je ne vous souhaite rien d’autre que le plus grand amour et bonheur à l’avenir. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet, tout ce que vous entendez d’autre n’a pas d’importance”.

Plus tard, elle a évoqué la rupture dans un dialogue avec Refinery29 : « Mon thérapeute m’a dit que mon corps traversait un processus de retrait de l’amour. J’ai l’habitude d’avoir cet heureux échange chimique avec qui que ce soit. À certains moments de ma vie, j’ai laissé tomber toute ma fierté juste pour dire : » Aime-moi, s’il te plaît, enlève la douleur pendant un jour, une seconde, une heure, juste pour que je puisse ressentir à nouveau ce sentiment.. De cette façon, il a montré que le la dépression qu’elle a ressenti pendant la quarantaine, l’a forcée à faire face à tout ce qu’elle tenait pour acquis dans sa vie.

