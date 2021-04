Pourquoi Cher disant qu’elle aurait pu aider George Floyd est problématique

Cher s’est retrouvée au centre d’une frénésie sur les réseaux sociaux après avoir tweeté un commentaire qui semble suggérer qu’elle pense qu’elle aurait pu empêcher la mort de George Floyd.

L’icône de la musique a partagé sa pensée « peut-être [she] aurait pu aider « si elle était présente ce jour fatidique de mai 2020 lorsque Floyd est mort sous la garde des policiers de Minneapolis.

Derek Chauvin est actuellement jugé pour meurtre non intentionnel au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré après avoir tenu de force son genou sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes.

Dans un tweet supprimé depuis, Cher a déclaré à ses 3,9 millions d’abonnés sur Twitter: « Je parlais avec maman et elle a dit: » J’ai regardé le procès du policier qui a tué George Floyd et pleuré « . J’ai dit » Maman, je sais que ça va sembler fou , Mais… J’ai continué à réfléchir… Peut-être que si j’avais été là-bas,… J’aurais pu vous aider. «

Au cœur des commentaires de Cher se trouve un sentiment qui résonne chez beaucoup d’entre nous: quelqu’un aurait dû faire quelque chose pour sauver George Floyd.

Cependant, sa conviction qu’elle aurait pu être cette personne est erronée.

La seule personne qui avait le pouvoir de sauver Floyd est Chauvin. Et à défaut de le faire, il est la seule personne qui devrait être tenue responsable.

Cher a d’abord doublé ses commentaires dans un tweet de suivi en écrivant: « JE PEUX, J’AI, ET JE VAIS … AIDER. »

Mais après réflexion, elle s’est excusée, reconnaissant que ses bonnes intentions avaient été communiquées de manière inappropriée.

Ses commentaires soulèvent des points intéressants auxquels de nombreux non-Noirs bien intentionnés peuvent s’identifier.

Parfois, le désir d’aider devient futile lorsque nous ne comprenons pas exactement ce que nous essayons de changer.

Il est naturel de vouloir aider. En fait, plus de gens devraient le faire. Mais croire qu’en tant que seule personne blanche, vous pouvez sauver les hommes noirs de la brutalité policière fait partie du problème.

Il s’agit d’un problème systémique beaucoup plus vaste qui doit être bien compris pour être résolu.

Il y a des gens dont le travail consistait à aider George Floyd – et ils ne l’ont pas fait.

Les commentaires de Cher détournent la conversation autour de la mort de Floyd des vrais auteurs.

Tout ce que quelqu’un d’autre aurait pu, aurait ou aurait dû faire est sans importance lorsque les personnes qui avaient Floyd sous leur garde l’ont laissé tomber d’une manière aussi extrême.

Lorsque nous essayons de réécrire l’histoire avec de nouveaux personnages impliqués, nous distrayons de la réalité que la seule personne qui aurait dû et aurait pu le sauver était la personne qui a gardé son genou sur son cou.

La chanteuse a été critiquée pour avoir démontré un complexe de sauveur blanc en pensant qu’elle avait le pouvoir de sauver Floyd. Ce faisant, elle a blâmé par inadvertance les spectateurs qui étaient présents en laissant entendre qu’ils auraient pu faire plus.

À plusieurs reprises, ces témoins ont exprimé des sentiments de culpabilité à la barre lors du procès de Chauvin tandis que l’officier qui gardait le genou sur le cou de Floyd se cache derrière son plaidoyer de «non-culpabilité».

Cher a involontairement ajouté à cette culpabilité avec ses commentaires. Elle a raison, on aurait pu faire plus. Cependant, elle se trompe sur qui aurait pu le faire.

Que peut faire un spectateur lorsque les personnes dont le travail est de servir et de protéger ne font ni l’une ni l’autre de ces choses?

Geneviève Hansen, une EMT formée qui a été témoin de la mort de Floyd, est même allée jusqu’à appeler le 911 pour signaler Chauvin en vain.

Un crime de cette nature défie tout ce que l’on nous enseigne sur celui qui soutient la paix dans le monde et expose la nécessité d’une réorganisation complète de notre système de police.

Les paroles de Cher reflètent une incompréhension de la manière dont les hommes noirs vivent la violence.

Cher n’était pas claire sur ce qu’elle aurait fait ou comment elle aurait empêché la mort de Floyd, mais ses commentaires reflètent un manque de conscience de la façon dont ces types de situations s’aggravent pour les personnes de couleur, en particulier les hommes noirs.

En tant que femme blanche, même avec les meilleures intentions, il est impossible pour Cher de savoir comment cette situation se serait passée si elle avait été présente.

Tout type d’intervention physique aurait pu être fatal – non seulement pour Floyd mais aussi pour d’autres.

Les images Bodycam de l’arrestation de Floyd montrent que quelques instants après avoir approché Floyd, la police a sorti ses armes, indiquant clairement que l’agression policière si familière aux hommes noirs était immédiatement présente dans cette situation.

Les Noirs représentent 25% des décès dans toutes les fusillades de la police alors qu’ils ne représentent que 12% de la population générale, ce qui signifie que toute nouvelle escalade de l’arrestation de Floyd aurait pu être préjudiciable aux Noirs présents.

L’article continue ci-dessous

En présence de la police, n’importe quel homme noir pourrait être le prochain Michael Brown, Trayvon Martin ou maintenant George Floyd – mais les enjeux ne sont pas aussi élevés pour une femme blanche.

Cher, ou toute personne blanche, ne peut pas savoir ce que ça fait d’être une personne noire approchée par la police dans des circonstances où un faux mouvement de votre part ou de quelqu’un de votre entourage pourrait vous faire tuer.

Si Cher avait tenté d’arrêter physiquement Chauvin, la situation aurait pu être encore plus désastreuse.

Nous avons vu tout au long de l’essai une tentative cohérente de rejeter le blâme sur les spectateurs pour avoir contrarié Chauvin.

Ces spectateurs ont tenté de parler à Chauvin, de l’avertir de la détérioration de la conscience de Floyd et de le supplier de prendre son genou du cou de Floyd.

Mais dans leurs relations avec les hommes noirs, les policiers pratiquent une agression unique que beaucoup de Blancs ignorent.

Bien sûr, cela défie la logique de penser qu’un policier ne voudrait pas sauver un homme mourant, il est donc compréhensible que des gens comme Cher pensent qu’ils pourraient changer ce résultat.

Mais c’est exactement le problème: les crimes de cette nature doivent être abordés à un niveau idéologique et ne doivent pas être une question de savoir qui aurait pu faire quoi.

Les appels de ces spectateurs ont été ignorés car Chauvin a continué à montrer un manque de respect pour la vie de Floyd. L’implication de Cher n’aurait pas changé la mentalité de Chauvin.

Même l’EMT formé qui a regardé la mort de Floyd a été ignoré quand elle a supplié de connaître son pouls.

Il est difficile d’imaginer que le résultat aurait été différent si Cher avait été celui qui parlait.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.