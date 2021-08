Pourquoi Charlie Watts manque-t-il la tournée américaine ?

La tournée américaine de No Filter commence le 26 septembre à St Louis, Missouri et le groupe visitera 13 stades, se terminant à Austin, Texas, le 20 novembre.

Selon Pierre roulante, la plupart des arrêts prévus sur la tournée originale de 2020 seront effectués, avec les spectacles à Vancouver, Louisville, Cleveland et Buffalo comme exceptions en raison de difficultés de programmation. Au lieu de cela, le groupe s’arrêtera désormais à Los Angeles, Las Vegas et au Jazz Festival de la Nouvelle-Orléans.

Watts est membre du groupe depuis la formation du groupe en 1962 et on espère qu’il continuera à jouer pour le groupe une fois qu’il sera rétabli.

Jordan et Richards ont été des partenaires de production et d’écriture de chansons pour de nombreux solos de RIchards.

« C’est un honneur et un privilège absolu d’être la doublure de Charlie et j’ai hâte de répéter avec Mick, Keith et Ronnie », a déclaré Jordan dans un communiqué. « Personne ne sera plus heureux que moi de céder ma place sur le tambour dès que Charlie me dira qu’il est prêt à partir. »