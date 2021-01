Pourquoi ce 2021 vous devez acheter un mobile avec le Snapdragon 888

Si en 2021, vous allez acheter un nouveau smartphone, laissez-le être avec le processeur Snapdragon 888.

Bien que nous ayons toujours défendu que le processeur n’est pas la chose la plus importante lors de l’achat d’un nouveau smartphone, aujourd’hui nous allons faire une exception.

Nous sommes conscients que plus d’un d’entre vous aiment les téléphones puissants. Que les chiffres sont tout pour vous et que vous voulez toujours le meilleur des meilleurs sur le marché … quel que soit le prix.

Pour cette raison, si en 2021 vous envisagez d’acheter un nouveau mobile haut de gamme, choisissez-en un qui dispose du dernier processeur lancé par Qualcomm: le muflier 888. Les raisons? Beaucoup plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Pourquoi acheter un smartphone avec le Snapdragon 888

Si l’un d’entre vous vit encore dans un cloud, sachez que Qualcomm a présenté il y a quelque temps son processeur de nouvelle génération: le Snapdragon 888. La première chose qui a retenu notre attention et comment pourrait-il en être autrement, est ton nom, et c’est que suivant la tradition, il aurait dû s’appeler Snapdragon 875.

En dehors de cette curieuse anecdote, le Qualcomm Snapdragon 888 arrive pour affronter de puissants processeurs tels que l’Apple A14 de l’iPhone 12 ou l’Exynos 1080 que le Galaxy S21 portera, c’est-à-dire puissance brute.

Et ce n’est pas pour moins. Parmi de nombreux autres avantages, le Snapdragon 888 est fabriqué dans un processus de 5 nanomètres et est livré avec un cœur Cortex-X1 puissant fonctionnant à une fréquence maximale de 2,84 GHz.

Une autre nouveauté est l’inclusion du modem X60, qui prend en charge des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus élevées grâce à la prise en charge de 5G NSA et SA. Le 888 devient, ainsi, dans le premier SoC haut de gamme de Qualcomm avec modem 5G intégré.

Et pourquoi parier sur ce processeur? Parce que ce sera simplement l’un des processeurs que l’on verra le plus en 2021.

Pour donner un exemple clair, Xiaomi, l’une des entreprises les plus importantes du paysage technologique actuel, a pris le nouveau processeur Qualcomm très au sérieux et est-ce jusqu’à trois de vos nouveaux appareils seront livrés avec le 888 intégré, en plus d’autres futurs modèles dont on ne sait toujours rien. L’un d’eux est Xiaomi Mi 11 lui-même, le nouveau haut de gamme chinois qui a tous les ingrédients pour être un best-seller.

Un autre appareil sera le Redmi K40 Pro Nous n’en savons toujours pas grand chose mais comme pratiquement tout ce que fait Redmi, cela ne nous décevra pas.

Le dernier appareil avec Snapdragon 888 sera le nouveau Black Shark qui arrivera sous le nom de code « Emperor ». Qui ne connaît pas la gamme Black Shark, c’est la gamme de téléphones gaming de Xiaomi qui possède les dernières fonctionnalités. A l’époque nous avons pu tester le Black Shark 3 Pro en profondeur avec le Snapdragon 865 et bien qu’il présentait quelques défauts en tant que smartphone (grande taille et logiciel qui n’a pas convaincu), c’était l’un des meilleurs smartphones de l’année dernière. Alors imaginez qu’il peut avec 888 …

Pour tout cela et compte tenu du fait que de nombreuses autres marques en plus de Xiaomi vont parier très sérieusement sur le Snapdragon 888, nous pensons que 2021 peut être une excellente année pour prendre soin de vous et choisissez un smartphone avec cette bête brune de processeur. Sans surprise, qui n’aime pas les téléphones puissants?

