Pourquoi Blade manquait-il dans la bande-annonce de Marvel Phase 4?

La bande-annonce de la phase 4 de Marvel était si pleine de délices de bandes dessinées qu’il était facile de manquer l’absence de l’un de leurs projets les plus attendus: Lame. Alors, où se cache exactement le célèbre chasseur de vampires? Eh bien, il y a eu des rapports non confirmés au cours des derniers mois selon lesquels le prochain redémarrage de Marvel Studios commencera la production plus tard cette année, cependant, il n’y a eu aucune annonce concernant un réalisateur ou un casting au-delà du lauréat d’un Oscar Mahershala Ali en tant que personnage principal.

Lame a été récemment montré comme étant placé entre les suites à venir Panthère noire Wakanda pour toujours et Les merveilles dans le cadre de la phase 4 du calendrier de sortie de Marvel, cependant, en tant que projets tels que ceux évoqués une fois Inhumains film ont prouvé, ce n’est jamais tout à fait gravé dans la pierre. Devrait Lame commencer avec la production cette année cependant, le tueur de vampires pourrait être introduit dans le MCU dès 2022. En effet, Disney a prévu une sortie du film Marvel pour le 7 octobre 2022, qui à l’heure actuelle reste non réclamée et serait bien adaptée à l’arrivée de Lame et son monde de vampires.

S’exprimant lors de l’événement Disney’s 2020 Investor Day, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que les versions à venir Panthère noire Wakanda pour toujours, Les merveilles et Les quatre Fantastiques fera partie de la phase quatre, mais il n’a notamment pas inclus Lame« Comme nous l’avons annoncé au Comic-Con l’année dernière, nous avançons avec Blade, avec Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, » est tout ce que Feige avait à dire sur le projet. La date de sortie d’octobre actuellement vide pourrait-elle être celle du début du Les quatre Fantastiques plutôt? Si tel est le cas, il a été omis des dernières images de la bobine de grésillement.

En attendant de nouvelles mises à jour sur Lame, voici ce que nous savons; Gardiens L’écrivain Stacy Osei-Kuffour a récemment été sollicité pour être chargé de scénariser le film, l’écrivain nominé aux Emmy ayant écrit un scénario qui réinitialisera probablement la franchise et racontera de toutes nouvelles aventures de l’homme à moitié vampire et à moitié mortel qui devient un chasseur de vampires pour protéger l’humanité. clair de lune La star Mahershala Ali est actuellement le seul acteur attaché au projet à ce jour. Pas étranger au genre de film de bande dessinée, l’acteur a expliqué précédemment pourquoi il était attiré par le Lame redémarrer en particulier en disant: « Je viens de parler de quelqu’un qui voulait vraiment le faire [Blade] rôle et aborder ça … J’adore le fait qu’il soit plus sombre », a-t-il poursuivi.« C’est tout en termes de ton. Il est un peu plus sombre que certains des autres et donc cet élément m’attirait. «

Bien que les détails de l’intrigue restent inconnus à l’heure actuelle, le film impliquera sans aucun doute une fois de plus la bataille interne qui fait rage à l’intérieur de Blade, un homme qui possède toutes les forces du vampire et aucune de ses faiblesses mais qui a toujours besoin de sang pour survivre. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles le film introduirait la fille de Blade dans la procédure. Nommée Fallon Grey, c’est une adolescente qui découvre qu’elle est en fait la fille d’Eric Brooks AKA Blade.

Pendant que Blade’s L’absence a été une déception pour beaucoup, la bobine de grésillement de la phase 4 a montré que les fans de Marvel ont beaucoup à attendre au cours des prochaines années, y compris Veuve noire, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Éternels, Spider-Man: pas de retour à la maison, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre, Panthère noire Wakanda pour toujours, Les merveilles, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Ant-Man et la guêpe: Quantumania, et le Les quatre Fantastiques.

