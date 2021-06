Pourquoi Bindi Irwin et Naomi Osaka prendre une pause sur les réseaux sociaux est sain

Les médias sociaux ont été conçus pour le partage, mais la limite du partage excessif peut être franchie fréquemment et trop facilement.

Il peut parfois être utile et sain de faire une pause et de se désintoxiquer des réseaux sociaux, et certaines de nos célébrités préférées, comme Bindi Irwin et Naomi Osaka, le font en ce moment.

Pourquoi faire une pause sur les réseaux sociaux est-il sain ?

Bien sûr, publier des photos de vacances ou tweeter sur votre célébrité préférée est amusant, mais parfois les réseaux sociaux peuvent ressembler à une performance.

Nous ne publions généralement que les meilleures versions de nous-mêmes en ligne. Qui veut me voir pleurer en mangeant un pot de crème glacée et en regardant « The Bachelorette ? » Pas quelqu’un que je connais, c’est sûr. Ou du moins, c’est ce que l’on ressent.

Nous avons interrogé la coach de vie Maria Tomas-Keegan sur le pouvoir de faire une pause dans la vie sur les applications de réseaux sociaux.

« Faire une pause dans les médias sociaux, c’est comme éteindre votre système d’arrosage extérieur lorsqu’il pleut », dit-elle. « Si vous ne le faites pas, vous pouvez trop arroser le système racinaire et toutes sortes de symptômes apparaissent. »

En fait, certaines de nos célébrités préférées n’ont même pas de comptes sur les réseaux sociaux, comme Paul Rudd, Kristen Stewart et Emma Stone. Peut-être qu’ils sont mieux lotis ?

Pourquoi Bindi Irwin fait-il une pause dans les réseaux sociaux ?

Après la naissance de son premier enfant, Bindi Irwin, fille du défunt gardien de zoo australien et personnalité de la télévision Steve Irwin, a révélé qu’elle avait décidé de se retirer des médias sociaux.

Irwin a eu une vie compliquée. Son père est décédé des suites d’un incident mortel avec une raie alors qu’elle n’avait que 8 ans. Depuis, elle est sous les projecteurs, suivant l’exemple de son père et apparaissant dans des émissions sur la faune.

À peine trois mois après avoir donné naissance à sa fille Grace, Irwin a annoncé sa décision de se retirer un peu des projecteurs.

Dans un message qu’elle a partagé sur Instagram et Twitter, Irwin a déclaré : « Je prends une pause des réseaux sociaux et la plupart de mon travail aux yeux du public pendant un mois pour être avec ma belle fille et ma merveilleuse famille. »

Irwin a également ajouté: « À mes amis qui font face à la dépression, à l’anxiété et à d’autres batailles tous les jours – je vous vois … La santé mentale mérite plus de compréhension et de soutien au lieu d’être rejetée ou condescendante. »

Pourquoi Naomi Osaka fait-elle une pause sur les réseaux sociaux ?

Comme l’a dit Irwin, la santé mentale doit être prioritaire, d’autant plus que les médias sociaux ne se soucient clairement pas de votre santé mentale ou de celle de quelqu’un d’autre.

Et récemment, Naomi Osaka, la joueuse de tennis numéro un au monde, a également expliqué pourquoi il est si important de faire une pause, en particulier pour votre santé mentale.

Après avoir considéré son impact sur son bien-être, Osaka a décidé de ne pas faire la conférence de presse lors du tournoi de Roland Garros. Cela a conduit Osaka à être condamné à une amende de 15 000 € par Roland-Garros.

Finalement, Osaka s’est retiré du tournoi et n’a pas joué du tout.

Osaka a parlé de cela sur son Instagram et Twiiter, en disant: « J’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018. »

Osaka a également mentionné qu’elle porte fréquemment des écouteurs pendant les tournois pour atténuer son anxiété. Même les grandes stars du tennis doivent faire des pauses sur les réseaux sociaux. La pression de se produire pour les médias était trop forte pour Osaka, alors elle a fait une pause, comme il se doit.

Connaître ses limites est tellement important. Pour Osaka, elle a dû tracer une ligne pour préserver sa santé mentale et pour une raison quelconque, personne ne pouvait comprendre cela.

Après que la presse se soit prononcée sur Osaka, lui reprochant de s’être retirée, Osaka a décidé de « prendre du temps loin du tribunal maintenant, mais quand le moment sera venu, je veux vraiment travailler avec la tournée pour discuter des moyens d’améliorer les choses pour le les joueurs, la presse et les fans. »

Osaka a également raté Wimbledon, même si elle sera de retour pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Son temps loin du tribunal et de la presse n’était pas sa seule pause.

Depuis le 31 mai, Osaka n’a posté qu’une seule fois sur Twitter, pour mentionner qu’elle figurait en couverture de Vogue Japon. Apparemment, elle prend un peu de temps bien mérité, notant qu’elle « venait juste de poster ceci ».

Les réseaux sociaux ne font pas de pause, mais vous devriez le faire.

Même si vous n’êtes pas le joueur de tennis numéro un au monde ou si vous venez d’avoir un enfant, les médias sociaux peuvent être un vide – vous aspirer et vous faire penser que vous devez changer votre apparence, votre alimentation ou votre comportement en fonction de sur l’avis de quelqu’un d’autre. Cela peut être taxant.

Parfois, vous avez juste besoin de vous éloigner, même si ce n’est que pour un jour ou deux.

Selon Keegan, « Il y a tellement d’avantages à faire une pause dans les réseaux sociaux, et ils commencent tous par prendre le temps d’être bien avec soi-même. »

« Quand il est temps de revenir en arrière et de revérifier votre téléphone », ajoute-t-elle, « souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lors de la pause et planifiez la prochaine bientôt. »

Kat Mackay est un écrivain qui couvre le divertissement et les bonnes nouvelles