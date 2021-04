Pourquoi avoir raison de Cyborg dans la coupe Snyder était si important selon l’écrivain Chris Terrio

Avant que Panthère noire a pris d’assaut les théâtres en 2018 et a changé à jamais la façon dont le monde considérait le potentiel des super-héros noirs, le DCEU se préparait également à présenter son premier grand super-héros noir. Ce super-héros était Cyborg, joué par l’acteur nouveau venu Ray Fisher, en 2017 Ligue de justice. Dans une interview avec VanityFair, scénariste oscarisé Chris Terrio, qui a écrit le script original pour Ligue de justice, a expliqué à quel point il était profondément conscient de la nécessité de représenter correctement Cyborg sur grand écran.

« J’ai fait la connaissance de Ray Fisher. Nous avons développé Cyborg ensemble. Ray est venu à mon appartement dans l’East Village, et lui et moi faisions de longues promenades et parlions de Cyborg et de la responsabilité de mettre le premier super-héros de Black DC dans un film à l’écran. C’était une grande responsabilité que nous avons tous les deux comprise et prise très au sérieux. Rappelez-vous, c’était avant Black Panther. Il y a évidemment eu quelques super-héros noirs au fil des ans, mais aucun n’a été représenté avec un tel budget et une telle échelle et d’une manière aussi courante. «

Malheureusement, les plans de Terrio et Fisher ont été annulés après que Zack Snyder a quitté Justice League en tant que directeur en 2017 à la suite d’une tragédie personnelle. Joss Whedon a été embauché à sa place, et sous sa direction, le rôle de Cyborg dans Ligue de justice est devenu de plus en plus petit, supprimant les moments précieux de la trame de fond du personnage et supprimant les personnages clés de son récit personnel.

Maintenant, après trois ans de campagne, les fans ont finalement réussi à faire en sorte que Warner Bros. ramène Snyder pour terminer Ligue de justice selon sa vision personnelle. Dans Justice League de Zack Snyder, Cyborg est à bien des égards le personnage central. Son parcours personnel en tant qu’homme dont le corps a été déchiré puis reconstitué à l’aide d’une technologie extraterrestre alimente une grande partie du récit du film. Selon Terrio, lui et Fisher étaient très conscients de la façon dont l’évolution de Cyborg trouverait un reflet dans les expériences du monde réel des Noirs américains.

« Cyborg est le seul personnage qui ne peut pas se déguiser. Il vit dans sa peau. Son altérité est un fait constant de sa vie. Et cela pour moi – et Ray et j’en ai discuté – parle d’être un homme noir en Amérique. Vous ne pouvez pas supprimer l’altérité que les gens vous imposent. Et par conséquent Cyborg – quand il devient le héros qu’il aurait toujours dû être et qu’il était censé être, cela ressemblait à quelque chose de vraiment fort que nous voulions que le monde voie. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est maintenant diffusé sur HBO Max. Cette nouvelle est née à Vanity Fair.

