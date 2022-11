Pourquoi Avatar: The Way of Water dure plus de trois heures

Le directeur James Cameron a récemment parlé de pourquoi la suite »Avatar : la voie de l’eau » devait durer plus de trois heures, expliquant qu’il fallait raconter la suite de l’histoire.

Au cours d’une interview, Cameron a confirmé que la décision de faire un film d’un total de trois heures et dix minutes n’avait pas été prise arbitrairement. « Le but est de raconter une histoire extrêmement captivante sur une base émotionnelle », a déclaré le cinéaste. « Je dirais que dans le nouveau film, l’accent est davantage mis sur le personnage, c’est un film plus long, car il y a plus de personnages auxquels s’occuper. Il y a plus d’histoire à servir. »

Auparavant, Cameron a déjà commenté que le film mettrait davantage l’accent sur ses personnages et sa façon de se raconter, et a même confirmé la prochaine histoire de famille de la suite avec la série »Les Sopranos ».

Dans la même interview, Cameron a déclaré: « Les gens disent: » Mon Dieu, une histoire de famille Disney? Exactement ce que nous voulons … « Ce n’est pas ce genre d’histoire de famille. C’est une histoire de famille, tout comme » The Soprano « est une histoire de famille. »

Le réalisateur de « Titanic » a également évoqué sa décision d’abandonner le scénario original d' »Avatar : la voie de l’eau », le qualifiant d' »enfer » lors de sa lecture. Il a expliqué que même si le script précédent était divertissant, il n’avait pas l’impression qu’il menait l’histoire dans une direction inattendue.

Les événements de »Avatar: The Way of Water » se déroulent plus d’une décennie après les événements du premier film de la franchise, avec Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña) élevant désormais leur nouvelle famille. . La première bande-annonce complète de la suite « Avatar » a fait ses débuts en novembre 2022, montrant les incroyables scènes sous-marines.

» Avatar: The Way of Water » sortira en salles le 16 décembre.