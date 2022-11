Pourquoi Apple a augmenté le prix de l’iPhone dans le monde entier sauf en Chine et aux États-Unis

Nous expliquons les raisons pour lesquelles les prix de l’iPhone 14 sont plus élevés dans certains pays.

La nouvelle gamme de modèles d’iPhone, l’iPhone 14, est arrivée récemment avec petite monnaie sous la poche mais, cela dépend de l’endroit où nous vivons, ils viennent aussi avec un prix plus élevé.

Alors que certains analystes ont prévu qu’Apple pourrait augmenter le prix de leur dernier iPhone en raison des changements continus dans la chaîne d’approvisionnement et de l’inflation, d’autres comme les États-Unis et la Chine n’ont pas vu d’augmentation de prix par rapport à la gamme précédente.

Pourquoi le prix de l’iPhone augmente dans certains pays

Pour les consommateurs sur des marchés comme Royaume-Uni, Japon, Allemagne et Australieles nouveaux modèles d’iPhone ont subi une augmentation de prix en raison de plusieurs facteurs qui ont forcé l’entreprise à prendre cette mesure.

Par exemple, le prix de base de l’iPhone commence à 799 dollars aux États-Unis, étant le même prix que le modèle de la génération précédente dans ce pays. Dans le cas du Royaume-Uni, l’iPhone 14 monte jusqu’à 849 livres, (un gros 975 €)augmentant le prix de 80 dollars par rapport à l’iPhone 13.

Cette augmentation de prix est encore plus élevée pour les modèles des supérieurs, atteignant une augmentation de jusqu’à 150 € plus cher que l’équivalent de la gamme précédente. On peut même en venir à considérer la gamme la plus haute comme potentiellement inaccessible à certaines personnes.

La raison d’une telle différence de prix entre les pays tient, selon Apple, au la fluctuation des devises. Ainsi, Luca Maestri, directeur d’Apple, commente ce qui suit lors de l’appel qu’ils ont eu avec les analystes au sujet du quatrième trimestre la semaine dernière.

Essentiellement, toutes les devises du monde ont chuté par rapport au dollar américain. La hausse du dollar fait une différence dans différents domaines. Évidemment, la marge bénéficiaire est plus faible dans les zones émergentes, ce qui signifie que les bénéfices en dollars sont touchés.

Apple augmente son bénéfice par rapport à l’année dernière

Compte tenu de l’inflation et des fluctuations monétaires de l’année écoulée, Apple a augmenté ses bénéfices de 8% par rapport au trimestre précédent, atteignant des bénéfices de 90,15 milliards de dollars.

Cependant, pas assez pour Applequ’ils estimaient doubler sans l’augmentation de la valeur du dollar, comme l’a commenté Tim Cook :

Le taux de change a diminué de 600 points de base au dernier trimestre. Ce qui a été significatif. Nous aurions pu gagner le double sans ce problème de devise.

En 2019, Apple a baissé ses prix sur certains marchés

En 2019, coïncidant avec une nouvelle hausse du marché du dollar, Apple prix ajustés sur certains marchés pour réinitialiser les prix et les ajuster à ceux qu’ils avaient sur le marché local de chaque pays par rapport à 2018.

Cependant, la raison pour laquelle Apple a été contraint de baisser les prix était à cause du baisse de la demande des consommateurs. Cela s’est produit, par exemple, sur le marché turc, avec une forte baisse de la livre turque de 33% par rapport au dollar, faisant baisser les ventes de l’entreprise de 700 millions de dollars.

La demande, l’indicateur d’Apple pour augmenter ou ajuster les prix

En 2022, Apple n’a constaté aucune baisse de la demande pour ses produits sur ces marchés. Ainsi, avec la hausse du dollar, ils ont préféré augmenter les prix de vos produits et continuer à maintenir la marge bénéficiaire aussi serrée que possible.

Dans le cas de la Chine, le dollar s’est apprécié par rapport au yuan chinois au cours des 6 derniers mois, mais certains signes indiquent une baisse de la demande des produits. Alors que Maestri a déclaré qu’Apple avait enregistré des ventes record au dernier trimestre en Chine, une étude récente affirme que les ventes en Chine du nouveau L’iPhone 14 a chuté de 28% par rapport à l’iPhone 13. Cette baisse de la demande est ce qui fait que le prix en Chine n’augmente pas par rapport aux autres pays.

Dans d’autres pays, avec une demande égale ou supérieure, les prix ont augmenté :

Australie: passer de 1 349 dollars australiens pour l’iPhone 13 à 1 399 dollars pour l’iPhone 14.

passer de 1 349 dollars australiens pour l’iPhone 13 à 1 399 dollars pour l’iPhone 14. Japon: passer de 98 800 yens pour l’iPhone 13 à 119 800 yens pour l’iPhone 14.

passer de 98 800 yens pour l’iPhone 13 à 119 800 yens pour l’iPhone 14. Allemagne: Augmentation de 899 euros pour l’iPhone 13 à 999 euros pour l’iPhone 14

Ce que nous voyons, c’est que bien qu’il y ait un prix plus élevé pour les importations en raison de la hausse du dollar par rapport aux autres modèles, ne doit pas être envisagé si l’on tient compte des quelques changements intervenus entre la nouvelle et l’ancienne génération.

Apple continuera d’augmenter ses prix tant que la demande de l’appareil est la même sur un marché particulier et les problèmes d’argent continuent de s’aggraver. En ce sens, il ne reste plus qu’à attendre et voir ce qui peut arriver aux générations futures avec les produits de l’entreprise de Tim Cook.

