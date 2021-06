Pourquoi Anthony Weiner est-il de retour sur l’application qu’il utilisait pour sexter un mineur ? Théories et rumeurs

Le quasi-maire de New York, Anthony Weiner, est retourné sur les lieux du crime, c’est-à-dire en transférant du matériel obscène à un mineur, pour lequel il a été condamné et a purgé une peine.

Weiner, 56 ans, serait retourné à Confide, l’application de messagerie cryptée qu’il utilisait pour sexter une fille de 15 ans en 2016, par la suite, mettant fin à sa carrière politique.

Weiner a déjà été surpris en train d’envoyer des messages explicites au mino via la même application lors d’une enquête du FBI et a été condamné en 2017.

Les utilisateurs de l’application qui avaient déjà l’e-mail personnel de Weiner dans leurs contacts auraient été informés du retour de Weiner à Confide avec un message d’alerte qui disait : « Nouvel ami. Anthony Weiner a rejoint Confide. Envoyez un message à Anthony maintenant.

L’ancien membre du Congrès aurait confirmé à Page Six que le compte lui appartenait bien.

Pourquoi Anthony Weiner est-il de retour sur Confide, la même application qu’il utilisait pour envoyer des sextos à un mineur ?

Nous ne savons pas exactement pourquoi il préfère utiliser Confide, mais à peine sorti de prison en 2019, Weiner, qui restera sur le registre des délinquants sexuels pour le reste de sa vie, n’a clairement pas été découragé par son expérience précédente sur le application.

Weiner aurait confirmé son retour à l’application, que certains utilisent spécifiquement parce qu’elle permet aux gens de communiquer avec des messages cryptés pour la confidentialité et les messages disparaissent juste après leur lecture, ne laissant aucune trace numérique.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il avait rejoint Confide, Weiner a déclaré à Page Six: « Ouais, j’ai compris », et a inclus dans sa réponse un message de Confide lui rappelant de consulter ses messages non lus.

Le scandale des sextos de Weiner en 2016 a effectivement mis fin à sa carrière.

Depuis 2011, Weiner s’est retrouvé au centre de divers scandales impliquant des photos obscènes envoyées sur les réseaux sociaux.

Il a démissionné du Congrès en 2011 après avoir admis avoir eu des relations inappropriées avec des femmes en ligne.

Puis sa candidature à la mairie de New York en 2013 a été ternie par l’émergence de messages plus sexuellement explicites, alors que Weiner était toujours marié à l’assistante d’Hillary Clinton, Huma Abedin.

Weiner a été arrêté après avoir été surpris en train de sexter une fille mineure via l’application Confide.

Le mois après sa séparation d’avec Abedin, il a été rapporté que Weiner faisait l’objet d’une enquête pour des allégations selon lesquelles il aurait eu des sextos avec une fille de 15 ans de Caroline du Nord.

La mineure a déclaré que les interactions avaient commencé lorsqu’elle était en deuxième année de lycée – et avant que Weiner et Abedin ne se séparent.

Les messages contenaient des images sexuellement graphiques, ainsi que des références à des « fantasmes de viol ».

Dans un accord de plaidoyer, Weiner a plaidé coupable à une seule accusation de transfert de matériel obscène à un mineur. Il a été condamné à 21 mois de prison fédérale et tenu de s’inscrire en tant que délinquant sexuel.

Anthony Weiner et Huma Abedin sont-ils toujours mariés ou sont-ils divorcés ?

On ne sait pas si Weiner et Abedin sont toujours mariés ou s’ils sont divorcés.

Alors qu’Abedin est resté résolument aux côtés de Weiner pendant des années de scandale, en août 2016, le couple s’est séparé au milieu de plus de rapports sur les échanges en ligne de Weiner.

Abedin a demandé le divorce en septembre 2017, mais a retiré la requête quelques mois plus tard, en janvier 2018.

À l’époque, les avocats du couple ont déclaré qu’ils l’avaient fait par « désir de protéger leur fils de 6 ans en s’installant en dehors du tribunal », mais certains experts pensaient que « la vraie raison pourrait être de se protéger mutuellement d’un potentiel enquête fédérale. »

Étant donné que l’annonce récente des mémoires d’Abedin « Both/And: A Life in Many Worlds » sera publiée le 2 novembre, certains spéculent que le moment de l’annonce de Weiner pourrait être un moyen de faire de la publicité à sa peut-être encore-femme.

Que fait Anthony Weiner maintenant ?

Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Weiner s’était engagé dans un programme en 12 étapes pour la dépendance sexuelle et envisageait d’écrire un livre sur son expérience, qui, selon lui, aiderait d’autres personnes dans sa position.

Ferme dans sa conviction qu’il ne sert à rien d’essayer de contrôler son propre récit – parce que, selon ses propres mots, « ‘Le récit’ implique que vous racontez une histoire… À quelle fin ? » – Weiner a déclaré qu’il se concentrait actuellement sur l’exploration de voies par lesquelles il pourrait tirer profit de ses scandales précédents.

« Encaisser serait bien », a-t-il déclaré au New York Times, affirmant qu’il aimerait potentiellement « vendre mes propres affaires mais aussi créer une nouvelle catégorie qui permet aux gens d’acheter et de vendre des objets de collection politiques comme une forme de collecte de fonds politique. et contribuer.

Son retour apparemment incompréhensible à la même application qui l’a mis dans l’eau chaude pourrait-il faire partie de sa tentative de transformer tout cela en soupe d’argent ?

Seul Weiner connaît la réponse à coup sûr.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.