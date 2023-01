Pourquoi Ángela Aguilar est-elle une tendance au Mexique ?

Musique

Le nom d’Ángela Aguilar a été impliqué dans une nouvelle polémique et nous expliquons pourquoi et si le contenu était réel.

© 2021 Getty Images, Getty Images Amérique du NordAngela Aguilar aux Latin GRAMMY

La fille de Pepe Aguilar, Ángela, a été impliquée dans certaines controverses, comme lorsque a fait sensation après avoir dit qu’elle était argentine et voilà que le nom de la jeune interprète est devenu tendance et on vous dit pourquoi et si le prétendu contenu qui l’a viralisée est bien réel.

Commençons par dire que Le cas d’Ángela Aguilar est très différent de celui de Babo, de Cartel de Santacar le nom du mineur de la dynastie Aguilar a commencé à résonner sur les réseaux sociaux après des images prétendument explicites du contenu sexuel de l’interprète ont été divulguées.

+ La photo d’Ángela Aguilar est-elle un montage ?

Il faut non seulement dire que chercher de telles images de la jeune femme est un crime, mais qu’il s’agit en réalité d’un montage avec le visage de la chanteuse de 19 ans. C’est à partir de mardi soir que la prétendue fuite a commencé à circuler sur des plateformes telles que Twitter.

Les mêmes interantures qui ont rendu le contenu viral se sont chargées de nier les images, assurant que le style de vie opulent d’Ángela ne correspond pas à celui des cartes postales viralisées, affirmant qu’il s’agissait d’un montage.

« Même cette mèche de cheveux a l’air beaucoup plus soignée que le reste des cheveux, vous pouvez clairement voir la différence entre les cheveux d’origine d’Angela et l’autre personne sur laquelle le visage est monté« , ont conclu les internautes. Les internautes ont même retrouvé l’image originale sans retouche et l’ont partagée sur les réseaux sociaux.

+ La réaction d’Ángela Aguilar à son prétendu contenu pour adultes divulgué

l’interprète de La Llorona, quelle agonie Oui la tequilera a profité du tumulte et du nombre de recherches de son nom pour demander le soutien de ses fans et c’est que l’artiste est un concurrent dans le Récompenses TikTok dans la catégorie « artiste FYP ».

À travers ses histoires, l’interprète a d’abord mis en ligne une vidéo d’elle avec des écouteurs, puis une autre histoires envoi au vote dont il fait partie. Ni Ángela ni la famille Aguilar n’ont fait de commentaires directs sur le faux contenu qui aurait été divulgué..

