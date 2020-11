Pour tous les goûts. Hyundai annonce déjà 12 nouveaux multisegments pour 2021

Alors que la majorité des marques de voitures se préparent déjà aux lancements pour 2021, voici, Hyundai promet d’être l’une des plus actives. Pour soutenir cette idée, la promesse désormais faite par la marque sud-coréenne, de placer, dans l’année prochaine, un total de 12 nouveaux crossovers sur le marché!

A l’heure où les crossovers et les SUV continuent de gagner des préférences auprès des consommateurs, Hyundai cherche ainsi à se positionner en position dominante, au niveau de l’offre, assurant une réponse dans pratiquement tous les sous-segments du marché.

Toujours selon Hyundai, ces 12 nouveaux multisegments comprendront non seulement des modèles entièrement nouveaux, mais aussi des propositions existantes, pourtant «considérablement améliorées».

La promesse de Hyundai

Donc, même sans trop lever le voile, tout indique que cette offensive produit ne fera pas que faire partie de lifting de Kauai – entre-temps déjà lancé en Corée du Sud -, le nouveau Santa Fé et le Tucson 2022 récemment présenté, ainsi que de nouveaux modèles, comme c’est le cas du pick-up Santa Cruz et du Ioniq 5. Ce dernier, anticipé par le concept 45.

De plus, grâce à ce nouveau plan, Hyundai promet, dès maintenant, «l’une des offres de SUV les plus fraîches et les plus respectueuses de l’environnement du marché». Ajoutant que ces nouvelles propositions auront, des moteurs hybrides, hybrides rechargeables et 100% électriques, aux blocs essence et aux versions N Performance.

Hyundai Kauai. La rénovation mise sur le style et une nouvelle version S-Line

De plus, en parlant spécifiquement de Kauai, il est important de se rappeler que le lifting a été lancé en Corée du Sud, non seulement dans les variantes les plus conventionnelles, mais également avec le niveau d’équipement N Line. Depuis la marque a également prévu de lancer un Kauai N plus radical, en principe, équipé d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, chargeant quelque chose comme 279 ch de puissance.

Présentée à un moment où la marque sud-coréenne introduisait le nouveau Tucson, avec des spécifications pour le marché nord-américain, cette nouvelle offensive de modèle était d’ailleurs déjà commentée par le vice-président Product and Strategic Mobility chez Hyundai Amérique du Nord, Olabisi Boyle, déclarant que «nos ingénieurs, concepteurs et équipes de développement dévoués viennent de créer de nouveaux produits fantastiques pour nos clients».

Le nouveau Hyundai Tucson devrait faire partie de ces 12 nouveaux multisegments

Ajoutant que «les nouveaux SUV Hyundai, les véhicules écologiques et les variantes N axées sur la performance sont arrivés, et, pour ma part, on attend beaucoup de voir comment les consommateurs et les passionnés de la marque réagiront à l’offre la plus impressionnante, en termes de produits , jusqu’à la date « .

