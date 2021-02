Pour Redwall! Une adaptation Netflix des histoires de Redwall est en préparation

Dans la grande nouvelle pour les fans de Brian Jacques Mur rouge série, Netflix a annoncé aujourd’hui qu’une adaptation animée de la série de livres bien-aimée est en préparation.

Ce n’est pas la première fois que Mur rouge l’histoire a été adaptée dans un format animé, car une série animée a couvert les trois premiers Mur rouge livres dans les années 1990. Cependant, la série complète comprend 22 livres au total, ce qui signifie que la plupart de ces histoires n’ont jamais été adaptées du tout.

L’adaptation Netflix de Mur rouge sera supervisé par Patrick McHale, le créateur de Au-dessus du mur du jardin. L’adaptation, pour le moment, se composera de deux parties. Le premier sera une adaptation du long métrage d’animation du premier Mur rouge livre, qui raconte l’histoire du jeune souris de l’abbaye Matthias et de son parcours pour devenir un guerrier lorsque le redoutable Cluny le Fléau attaque l’abbaye de Redwall. Dans le même temps, Netflix créera également une série d’événements qui suivra la vie de Martin le guerrier, l’un des fondateurs de Redwall Abbey, et un personnage central à part entière.

Aucun autre détail n’est connu pour le moment et on ne sait pas quand le long métrage ou la série suivant Martin the Warrior entrera en production. Mais le simple fait de savoir que ces projets sont en cours, par Netflix pas moins, suffira à faire des fans à vie du Mur rouge livres (moi parmi eux) très heureux. Avec 22 histoires à adapter, il y a un potentiel pour Mur rouge devenir une énorme franchise animée, et il sera passionnant de voir comment l’adaptation se déroule.