Pour l’été. Bayon est le nouveau crossover d’entrée de Hyundai

Visant des propositions comme le Renault Captur ou la Peugeot 2008, Hyundai a annoncé, ce mardi, son nouveau crossover d’entrée, le Bayon. Un modèle aux connexions évidentes avec la nouvelle i20, mais pas beaucoup plus petit que Kauai, et qui mise sur le design et les moteurs à essence pour réussir dans l’un des segments les plus compétitifs du marché.

Partant d’une partie avant avec des solutions stylistiques très similaires à celles du nouveau Kauai, à savoir, avec des feux de jour séparés et plus hauts que les optiques, le Hyundai Bayon utilise, immédiatement, le même langage de conception «Sensuous Sportiness», qui marque le nouvelle génération i20. Confirmant, ainsi et en même temps, quelle sera la tendance, en termes de design, dans les prochains modèles de la marque.

Annonce de mesures très proches de celles de Kauai, à partir d’une longueur de 4,18 mètres (4,21 m, Kauai), 1,77 m de largeur (1,8 m), 1,49 m de hauteur (1,57 m m) et 2,58 m d’empattement (2,6 m le grand frère) , Le nouveau crossover de Hyundai ajoute ensuite à l’image pour se référer également à d’autres propositions de marque, des détails qui le placent dans le domaine du crossover. À commencer par les plastiques sombres qui tentent de protéger les zones inférieures du corps, en plus des protections inférieures, avant et arrière, imitant le métal.

Incidemment et en ce qui concerne la comparaison avec Kauai, le Hyundai Bayon parvient même à battre le grand frère, en termes de capacité de charge. Puisque les 411 litres initialement annoncés par le coffre à bagages, ainsi que les 1205 litres promis avec les dossiers des sièges rabattus, sont supérieurs aux valeurs annoncées par le crossover pour le segment B.

Marquée par un look quelque peu orthodoxe à l’extérieur, la Hyundai Bayon mise, à l’intérieur, dans un open space, où il est possible de trouver, par exemple, un tableau de bord en tout identique à la nouvelle i20. Et là où il n’y a même pas deux écrans numériques de 10,25 pouces – l’un, sous la forme d’un tableau de bord, tandis que l’autre, faisant partie du système d’infodivertissement. Et pour ne pas entrer en conflit, même le manche de la boîte de vitesses et les bouches d’aération sont les mêmes que ceux de la petite ville.

Soit dit en passant, la même chose se passe sous le capot avant, où le nouveau modèle de la marque sud-coréenne conserve les mêmes options que la ville, parmi lesquelles, le 1,2 essence déjà connu de 84 ch, associé à une boîte manuelle à cinq vitesses. Et, pour plus d’ambitions, il existe tout de même un non moins connu trois cylindres 1.0 Turbo de 100 ch et une boîte manuelle à six rapports, mais qui peut également recevoir, en option, une transmission automatique à sept rapports.

Enfin et culminant l’offre en termes de motorisations, une solution Mild Hybrid basée sur le tri-cylindre 1.0 Turbo précité, mais annonçant 120 ch de puissance. Et cela, comme le premier, peut être combiné avec une boîte manuelle à six rapports ou avec une transmission automatique à sept rapports.

Compte tenu de la faible demande de la transmission intégrale dans ce segment, tous ces moteurs apparaissent, uniquement et uniquement, avec un système de traction avant.

Enfin et bien que, pour l’instant, sans valeurs officielles connues, en termes de tranches, de consommation et d’émissions, tout indique que le Hyundai Bayon peut commencer à arriver sur le marché au début de l’été prochain. Apparemment, avec des prix très compétitifs.

