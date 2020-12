Pour les cyclistes et les motocyclistes. Ford appelle à la sécurité avec un t-shirt renne

Ford vient de lancer le pull de Noël «Safe Distance», conçu pour rendre le cyclisme et les motocyclistes plus sûrs sur la voie publique. Et même si, en portant le nouveau pull Ford, vous vous sentez un peu comme le renne du Père Noël, rappelez-vous: c’est pour votre sécurité!

Une tradition très répandue aux États-Unis, le pays d’origine de Ford, les motifs lumineux et exubérants, à porter spécifiquement pour Noël, promettent désormais de rejoindre l’Europe.

En effet, la marque ovale vient de créer une chemise de Noël, en pensant à la sécurité des cyclistes et motocyclistes – la chemise «Safe Distance».

Équipé de petits projecteurs, le nez et la queue éclairent le sol autour de l’utilisateur, marquant une «zone de sécurité» de 1,5 m, en forme de sapin de Noël, afin que les autres usagers de la route sachent leur laisser suffisamment d’espace lors des dépassements .

Développé, selon Ford, en tant que concept, le t-shirt fait partie de la campagne que le constructeur a en cours et de celle qui a donné le titre « Share the Road » (« Share The Road »). Ainsi, en cherchant à répondre, à près de 80% des cyclistes qui affirment que les dépassements à proximité des véhicules sont leur plus grande menace pour leur sécurité.

Soit dit en passant et selon Ford garantit également, environ neuf cyclistes réguliers sur dix déclarent vivre une situation comme celle-ci, au moins une fois par semaine.

Justifiant également sa création, et une vocation clairement de Noël, le fait qu’il s’agit d’une période de l’année où, selon l’ovale bleu, cyclistes et motocyclistes se sentent particulièrement vulnérables, en raison des périodes d’obscurité plus longues.

Le manteau Emoji

Il est rappelé que Ford avait déjà présenté un manteau Emoji cette année dans le cadre d’une campagne visant à réduire les tensions entre les conducteurs et les cyclistes.

À travers cette veste, le cycliste a pu montrer ce qu’il ressentait et aussi ses intentions, à travers les grands émojis lumineux clignotant sur son dos. Aider ainsi à promouvoir une meilleure communication et une meilleure tolérance entre les usagers de la route.

Reste à connaître, et à attendre, de connaître le niveau de demande des piétons, cyclistes et motocyclistes portugais, pour la nouvelle mode Ford …

