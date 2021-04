Pour la première fois, ils sont capables de prolonger la durée de vie d’un satellite sur son orbite géosynchrone en attachant un autre satellite pour faire office d’hélice.

Ces derniers jours, un satellite Northrop Grumman a réussi à accoster en orbite terrestre sur un satellite de télévision Intelsat. Bien que cela ressemble à un film de science-fiction, l’amarrage de deux satellites est totalement révolutionnaire dans l’industrie aérospatiale et a un objectif majeur: réduire les débris spatiaux.





Le satellite L’Intelsat IS-10-02 était dans sa dernière, sa vie utile était sur le point de se terminer mais vous pouvez désormais offrir vos services pendant au moins cinq ans de plus. C’est grâce au MEV-2 de Northrop Grumman, un petit satellite dont le seul but est d’étendre les missions d’autres satellites. D’où son nom: Mission Extension Vehicle (MEV). Désormais, l’Intelsat IS-10-02 continuera à offrir ses services de télévision en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

Les satellites n’ont généralement pas une maintenance très longue. Le coût en fait les entreprises préfèrent simplement les laisser mourir et les remplacer par d’autres. Cela pose deux problèmes: un coût de production élevé et une accumulation de débris spatiaux en orbite terrestre. Northrop Grumman cherche à résoudre ce problème avec ses satellites MEV en prolongeant la durée de vie utile des satellites afin qu’ils aient une propulsion plus longue.

Ce qui est certain, c’est que Ce n’est pas la première fois qu’un satellite Northrop Grumman prolonge la durée de vie d’un satellite Intelsat.. Il y a un an, ils ont effectué une mission similaire avec le MEV-1 et le satellite IS-901. Mais ici il y a une différence importante, à cette occasion le satellite Intelsat a dû quitter son orbite pour s’élever de près de 300 kilomètres et rencontrer ainsi le MEV-1. A cette occasion, et ce qui le rend encore plus innovant, le MEV-2 a été positionné sur l’orbite de l’Intelsat IS-10-02 et a été amarré sans problème afin qu’il n’interrompe à aucun moment ses services.

Service de maintenance en orbite

MEV de Northrop Grumman ont du carburant pour alimenter d’autres satellites pendant environ 15 ans. Cependant, l’accord avec Intelsat est de cinq ans, après quoi les MEV se sépareront pour se connecter à d’autres satellites qu’il doit desservir. Ce qu’ils font essentiellement pendant ces cinq années, c’est propulser les satellites pour qu’ils restent à leur hauteur établie et disposent ainsi d’un contrôle d’altitude.

Au-delà des MEV, Northrop Grumman a prévoit de lancer également des députés européens et des MRV. Les eurodéputés seront simplement des propulseurs pour contrôler l’orbite des anciens satellites, ils seront plus petits et moins chers. D’autre part, les MRV seront des véhicules robotiques capables d’installer du nouveau matériel et de modifier les paramètres de l’ancien satellite en plus de lui donner la propulsion. Northrop Grumman prévoit de lancer ces deux nouveaux véhicules d’ici 2024.

Il y a plus d’entreprises tentent de résoudre ce problème, Astroscale par exemple souhaite utiliser des aimants pour l’amarrage. D’autres sont dédiés à mieux surveiller où se trouvent les débris spatiaux afin de ne pas les heurter. Ou autodétruire directement les satellites.

Via | CNBC