« Pour de nombreux adultes de notre génération, les relations stables sont difficiles pour nous »: Octavio Hinojosa

La deuxième saison de comment survivre célibataire à Prime Video MX. L’un des personnages qui a beaucoup parlé est Gonzalo, joué par Octavio Hinojosa. Au-delà d’être un linker, il s’agit de un homme qui provoque des interrogations chez le spectateur sur sa peur de l’engagement.

Mettez sur la table une inquiétude comme la peur de l’amour, ou des thèmes qui amènent à réfléchir sur les circonstances qui peuvent empêcher des relations stables ou conduire à des séparations dans la génération actuelle, c’est quelque chose qui a également généré le personnage de Gonzo.

en conversation avec spoilers, Octavio Hinojosa plonge dans ces nuances de Gonzalo et comment il l’aborde depuis son rôle d’acteur. Gonzo change-t-il beaucoup de la première à la deuxième saison ? Nous parlons de cela et plus encore.

Gonzalo est un personnage aux extrêmes très marqués. D’un côté, c’est un tombeur cynique expressif et de l’autre, c’est un homme sensible qui veut tomber amoureux mais se retient. Est-il difficile pour vous, en tant qu’acteur, de trouver un terrain d’entente ?

Quand j’ai lu le scénario de la deuxième saison j’étais un peu paniqué car j’avais l’impression que les scénaristes et le showrunner avaient écrit un Gonzo complètement différent, c’est-à-dire un personnage qui entre dans le dilemme de savoir s’il est prêt à changer de vie et si vous êtes prêt à être dans une relation stable, ou si vous préférez vraiment continuer la vie que vous meniez avant. Pour moi c’était une ligne très délicate car je sentais que le public avait justement aimé que Gonzalo n’ait aucun attachement sentimental envers les femmes.

Je pensais que si nous enlevions cela à Gonzo, nous allions lui enlever son essence. Alors le showrunner m’a dit que l’essence de Gonzo était la même. Mon travail en tant qu’acteur était de continuer avec un Gonzalo drôle, heureux et sexuellement énergique, mais en même temps de lui faire explorer l’intention d’une vie différente. C’était précisément mon défi, de localiser ce que c’est que de vouloir une relation sérieuse.

Comment avez-vous travaillé le personnage ? Gonzo a-t-il quelque chose d’Octavio ou vice versa ?

Je n’ai jamais été un Gonzo, mais j’ai toujours voulu être comme les Gonzos que j’ai vus. J’ai pu voir plusieurs versions de Gonzos. Il y avait celui qui flirtait parce qu’il était beau. Il y avait celui qui a lié parce que c’était drôle. Il y avait celui qui liait parce qu’il avait le mot précis pour la femme en face de lui. Et ce dernier c’est le Gonzo que je montre à l’écran car c’est lui qui a la boussole pour mesurer quelle femme est devant lui et quelle est la stratégie à suivre avec elle. C’est un stratège. Il y a des femmes avec qui ça marche pour les flatter, avec d’autres ça marche pour les ignorer complètement. En ce sens, Gonzo est un vrai fuck boy.

Je parlais avec une amie de cours de flirt. Je pense que ces cours sont inutiles. Les ligadores ou donjuanes que je connais sont des gens qui ont le don, ils ne l’ont pas appris. J’ai été inspiré par ces Gonzos que j’ai rencontrés. Un autre Gonzo qui me fascine est Dickie Greenleaf, le personnage du roman écrit par Patricia Highsmith, qui est Le talentueux M. Ripley. Et je veux dire celui qui apparaît dans le film avec Matt Damon et Jude Law.

Jude Law fait de moi le linker des linkers, le plus charismatique. C’est un Gonzo qui réunit toutes les qualités d’un conquérant. Il est la star Gonzo car il est beau, drôle et mesure parfaitement la femme en face de lui.

Dans ce passage de Gonzo de l’extérieur à l’intérieur, du flirt au sentiment, combien avons-nous peur des hommes de responsabilité émotionnelle ?

Je pense que c’est une question de génération. J’y ai beaucoup réfléchi. Nos parents à l’âge de Gonzo étaient déjà mariés, avaient un emploi stable et avaient acheté une maison. D’autre part, de nombreux adultes de notre génération n’ont pas de chez-soi, nous continuons à chercher la voie dans notre travail, les relations stables nous sont difficiles.

Cette peur que nous avons d’approcher les gens est précisément parce que tout le reste autour de nous est dans le chaos. Le monde est devenu de plus en plus compétitif. À l’heure actuelle, un diplômé récent de l’université a du mal à trouver un bon emploi, et avant, un diplômé était assuré d’un emploi, d’un accès au logement et de fonder une famille. Tout cela a des implications dans le romantisme et dans la vie de couple.

Comment vais-je m’engager dans quelque chose si je ne sais même pas où je suis ni où je vais ? C’est devenu très complexe pour les hommes dans ce sens. Un autre aspect qui influence est que les femmes d’aujourd’hui travaillent, étudient. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a un changement générationnel très drastique entre ce que nos parents ont vécu et ce que nous vivons maintenant. Et l’une des implications est qu’il y a une peur croissante d’avoir un partenaire stable.

Que dirait Gonzo à ces hommes qui ont encore peur de l’amour ?

Que nous sommes notre expression maximale lorsque nous sommes amoureux. Quelque chose de bien avec Gonzo, c’est qu’on ne sait pas comment il va se retrouver avec Fabiana (Tato Alexander). Beaucoup de gens tiennent pour acquis qu’ils finiront ensemble, mais tout peut arriver. Ces deux personnages forts se donnent une chance avec leurs visions de la vie, de la sexualité et de la liberté. Ils se donnent l’occasion d’essayer de vivre l’amour. Vous n’avez pas à avoir peur de l’essayer.

