Pour cette raison, Paul Rudd ne sera pas dans le Friends Special

Paul Neuhaus Applique Rétro Feuille d'Or avec Interrupteur incl. LED - Belle

Ampoule incluse:Ja Spécifications: Fonctions supplémentaires:Pas dimmable Cette Belle est une applique parfaite pour votre hall! S'adapte parfaitement dans un intérieur Art Déco. La lampe est pratique à utiliser en raison de l'interrupteur intégré. La finition dorée et la forme spéciale de l'applique apportent une touche supplémentaire à votre mur! La lampe a une profondeur de 9,5 cm et une hauteur de 31 cm. La plaque de montage a une longueur de 13 cm et une largeur de 5,5 cm. De Belle a une LED non remplaçable avec 480 lumens et 3000 kelvins (lumière blanche chaude). Les 25 000 heures de combustion et le label énergétique A + le rendent très économe en énergie. Faites entrer l'ambiance dans votre intérieur avec l'applique Belle