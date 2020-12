Post Malone sur Costco: «  C’est comme le paradis des adultes  »

Post Malone est célèbre pour sa musique et l’attention qu’il reçoit pour ses tatouages ​​faciaux et corporels. La pop star de 25 ans connaît un succès constant depuis son apparition sur la scène musicale en 2015. Ses fans ont désormais plus de raisons d’aimer le musicien après son interview avec l’animateur de talk-show Jimmy Kimmel.

Malone a vanté à quel point il aimait Costco, et les fans ne peuvent pas se lasser de l’excitation du rappeur pour le détaillant. Lisez la suite pour en savoir plus sur les réflexions de Malone sur Costco.

Publier la bio de Malone

Post Malone se produit lors du Wireless Festival 2018 à Finsbury Park le 6 juillet 2018 | Lorne Thomson / Redferns

Malone est né à Syracuse, New York, le 4 juillet 1995. Il a été élevé par son père et sa belle-mère, Richard Post et Jodie. Malone a fréquenté le lycée Grapevine, où il a été élu « le plus susceptible d’être célèbre » après avoir joué sa mixtape à ses camarades de classe.

Malone a fréquenté le Tarrant County College, mais a abandonné pour poursuivre la musique. En 2015, Malone a sorti son single «White Iverson» sur SoundCloud. La chanson faisait allusion au basketteur Allen Iverson. ‘White Iverson’ a reçu de nombreux streams, ce qui a donné la reconnaissance au rappeur de 25 ans.

Malone a ensuite commencé à travailler avec des rappeurs bien connus. En 2016, il a sorti un album intitulé Stoney. Bien que la star ait qualifié l’album de médiocre, la chanson «Félicitations» mettant en vedette Quavo, membre de Migos, est en tête des charts. Il a ensuite travaillé sur l’album de Kanye West Vie de Pablo dans la chanson «Fade». Les deux se sont rencontrés quand Malone a été invité à se produire à la fête d’anniversaire du magnat des affaires Kylie Jenner.

Plus tard en 2017, Malone s’est associé à 21 Savage pour la chanson « Rockstar », qui a également été en tête des charts. La chanson a valu au rappeur le Top Rap Song aux Billboard Music Awards. Malone a été nominé quatre fois pour les Grammy Awards.

Malone a battu le record de Michael Jackson pendant la plupart des semaines sur les meilleurs albums de R&B et de hip-hop de Billboard avec son album Stoney. L’album a battu le «Thriller» du roi de la pop d’une semaine. Malone a collaboré avec Swae Lee pour fournir le Spider-Man: dans le Spider-Verse bande originale «Tournesol».

En 2018, Malone a battu le record des streams du premier jour de Spotify en lançant son album Beerbongs et Bentleys. L’album a reçu 78,7 millions de flux le premier jour. En mars 2020, Malone a été critiqué lorsque son concert s’est complet. Le spectacle s’est déroulé comme prévu, attirant une foule de plus de 20 000 personnes.

Malone a fait l’éloge de Costco dans «Jimmy Kimmel Live!

Malone est apparu sur Jimmy Kimmel en direct! le 16 décembre, pour parler de sa carrière, entre autres. L’un des sujets dont les deux ont discuté était l’amour du rappeur pour Costco. Il a expliqué qu’il avait décidé de devenir membre de Costco après des délibérations approfondies sur ses avantages et ses inconvénients.

Bien que Malone ait noté que son aventure Costco ressemblait à un voyage au Département des licences, il a admis qu’il avait passé un bon moment. Le rappeur lors d’un appel vidéo à distance avec l’animateur du talk-show a déclaré qu’il s’était réveillé et avait eu une révélation. Il a continué à dire qu’il avait besoin d’aller à Costco et ainsi obtenu son adhésion.

Malone a noté que l’image sur sa carte de membre est «la pire que j’aie jamais vue», mais dit que Costco était «un endroit magnifique. C’est comme le paradis des adultes.

Malone détestait les échantillons gratuits

Costco est très populaire auprès de ses membres pour ses échantillons gratuits. Le détaillant avait éliminé les pièces en raison de la pandémie de coronavirus mais les avait ramenées pour un temps limité. Alors que les échantillons font généralement fureur, Malone ne les aime pas.

Le rappeur a dit qu’il n’était pas fan des samples car il n’était pas très patient. Il a continué à noter qu’il adorait entrer et sortir rapidement des magasins. Par conséquent, Malone était d’avis (en plaisantant) que le détaillant devrait permettre aux clients d’échantillonner les articles directement sur les étagères, ou les échantillons devraient être supprimés complètement.

Bien que Malone et Kimmel soient ravis de leur amour commun pour Costco, leurs fans peuvent être presque sûrs que les remarques n’étaient pas un partenariat rémunéré. C’est parce que le détaillant ne dépense pas d’argent en publicités.