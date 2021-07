Post Malone lance son nouveau morceau frénétique « Motley Crew »

Post Malone revient sur la scène musicale avec « Motley Crew », le premier single solo du rappeur que le rappeur a présenté à ses fans depuis le début de 2022, qui est accompagné d’un tout nouveau clip réalisé par Cole Bennett, mettant en vedette le rappeur au volant une voiture de course professionnelle au « Auto Club Speedway » en Californie.

Malone avait précédemment confirmé que le titre de cette nouvelle chanson était entièrement inspiré du groupe de heavy metal « Mötley Crüe », il ne serait donc pas surprenant la présence dans la vidéo de son batteur emblématique Tommy Lee avec les contributions de Ty Dolla € ign , Big Sean, ASINt JHN ainsi que les pilotes NASCAR Bubba Wallace et Denny Hamlin.

Après presque deux ans sans sortir de nouveau matériel, Post Malone quitte la production minutieuse de son album précédent pour revenir à ses origines avec un thème hip hop / trap, se démarquant par des rimes puissantes avec de fortes références aux voitures, à la vitesse et même à la saga de « Rapide et furieux ».

La nouvelle production visuelle de cette chanson a été réalisée par Cole Bennett du collectif Lyric Lemonade, qui a travaillé avec certains des plus grands artistes hip hop tels que Eminem, Dr. Dre ou le regretté Juice WRLD, montrant le plus drôle et le plus décontracté de Post Malone.

Post Malone jouit d’une grande popularité depuis la sortie fin 2019 de « Hollywood’s Bleeding », son troisième album studio, qui contient parmi ses singles « Circles », l’une des chansons les plus réussies du premier semestre 2020.

Depuis, Post Malone a surpris ses fans avec diverses collaborations avec certaines des plus grandes stars de l’industrie musicale d’aujourd’hui, dont Travis Scott, Future, Halsey et même le « prince des ténèbres » lui-même Ozzy Osborne. L’été dernier, le rappeur faisait également partie des célébrations du 25e anniversaire de la franchise Pokémon.