Post Malone et Jason Statham dans la bande-annonce de «  Wrath of Man  »

La bande-annonce du prochain film avec Jason Statham, ‘Colère de l’homme’, qui comportera un caméo de Post malone.

La bande réalisée par Guy Ritchie met en vedette Statham comme «H», comme le révèle la description de la bande-annonce, «travaille dans une entreprise qui déplace des centaines de millions de dollars à Los Angeles chaque semaine».







La bande-annonce montre H révélant ses compétences en tant que tueur à gages et ses collègues tout en planifiant un vol du camion qu’il conduit, culminant lorsque le personnage de Post Malone reçoit une balle dans la tête.

En plus de Malone et Statham, ‘Wrath of Man’ présentera également des performances de Scott Eastwood, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan, Holt McCallany, entre autres.

En ce moment, le prochain film tant attendu de Guy Ritchie, Wrath of Man, sortira en salles le 7 mai.