Port. Paiement pour stationnement suspendu

Suspendu depuis le 22 janvier, le paiement du stationnement dans la ville de Porto le restera jusqu’à ce que les restrictions de circulation imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie soient levées.

Initialement, la suspension a commencé à se produire uniquement dans les parcomètres de la zone ouest, où la gestion municipale est directe. cependant, cinq jours plus tard et avec la fermeture des écoles et des services publics, la municipalité dirigée par Rui Moreira a décidé de suspendre le paiement des parcomètres dans toute la ville.

Dans les zones situées en dehors de la partie ouest de Porto, la gestion des parkings est sous la responsabilité de la société EPorto, l’une des sociétés qui composent le groupe Empark, depuis 2016.

D’autres villes emboîtent le pas

Dans tout le pays, plusieurs sites ont suivi l’exemple de Lisbonne et de Porto et ont décidé de suspendre le paiement du stationnement.

A Cascais, la suspension a pris effet le 1er novembre, la municipalité justifiant la décision par la nécessité de « faciliter les déplacements nécessaires, afin d’éviter une utilisation maximale des transports publics et favoriser l’éloignement social ».

Toujours à Évora, le paiement du stationnement dans le centre historique est suspendu depuis le 20 février, cette suspension étant prolongée pendant la période de validité de l’état d’urgence.

A Trofa, le paiement des parcomètres dans la zone centrale de la ville a été suspendu à partir du 1er février et à Lisbonne, il a été, comme nous l’avons dit, prolongé jusqu’à la fin de l’emprisonnement.