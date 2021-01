Porsche Taycan reçoit une nouvelle version «uniquement» à propulsion arrière

Porsche a renforcé l’offre de la berline sportive Taycan avec une nouvelle version « uniquement » à propulsion arrière. Cette proposition est disponible en deux variantes de batterie, annonçant des autonomies allant jusqu’à 431 km et 484 km, respectivement. Commercialisation sur le marché national prévue à la mi-mars.

Porsche a présenté la quatrième version de la gamme sport électrique Taycan, qui rejoint les Turbo S, Turbo et 4S.

Avec la propulsion arrière, il est proposé en deux variantes de batterie: Performance, de série, avec 300 kW (408 ch) en overboost avec Launch Control; En option Perfomance Plus, 350 kW (476 ch). La puissance nominale est respectivement de 240 kW (326 ch) ou 280 kW (380 ch).

Le nouveau Taycan à traction arrière adopte les dernières fonctionnalités introduites par Porsche dans sa berline sport tout électrique, mettant en évidence la fonction Plug & Charge, qui vous permet de charger et de payer sans utiliser de carte ou d’application.

Chaque fois que le câble de charge est connecté, Taycan établit une communication cryptée avec la station Plug & Charge. Le processus de charge démarre alors automatiquement. Les paiements sont également traités automatiquement.

La liste des options comprend des éléments tels que l’affichage tête haute couleur et le chargeur embarqué d’une capacité de charge de 22 kW. Avec le service Functions on Demand (FoD), les propriétaires peuvent acheter diverses fonctions d’assistance ou de confort.

Alternativement, ils ont la possibilité de les demander pour une période limitée. Cette solution fonctionne après la livraison du véhicule et dans sa configuration d’origine. L’activation en ligne signifie qu’il n’est pas nécessaire de visiter un centre Porsche. Ceci est actuellement possible pour Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), Power Steering Plus, Active Lane Maintenance Assistant et Porsche InnoDrive.

Disponible à la mi-mars

La batterie Performance, disponible en standard, a une capacité de 79,2 kWh et offre une autonomie allant jusqu’à 431 kilomètres sur un cycle WLTP. La batterie Performance Plus en option voit sa capacité augmentée à 93,4 kWh et son autonomie jusqu’à 484 kilomètres.

En termes de performances, Porsche annonce une accélération de 0 à 100 km / h en 5,4 secondes, quelle que soit la batterie, et une vitesse de pointe de 230 km / h.

Le Taycan peut récupérer entre 5 et 80% de la capacité de la batterie en 22,5 minutes dans une station de charge ultra-rapide et peut obtenir de l’énergie pour parcourir 100 kilomètres en seulement cinq minutes.

La Porsche Taycan reçoit un moteur synchrone permanent, placé sur l’essieu arrière, qui fournit une accélération typique d’une voiture de sport à propulsion arrière. L’architecture de transmission comprend une boîte de vitesses à deux vitesses.

La première traction arrière Taycan arrivera au Centre Porsche à partir de la mi-mars 2021. Au Portugal, les prix commencent à 87 127 euros, toutes taxes comprises.

