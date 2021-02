Porsche. Taycan Cross Turismo sera présenté dans les deux prochains mois

Après la confirmation officielle, Porsche vient de programmer le lancement de la nouvelle version la plus aventureuse du Taycan, le Taycan Cross Turismo, pour une date dans les deux prochains mois. Depuis, le pilote et ambassadeur de la marque Zuffenhausen, Mark Webber, a déjà piloté l’un des prototypes… et il l’a aimé!

Un modèle qui augmentera l’offre 100% électrique de Porsche, qui se poursuit uniquement et uniquement avec le Taycan en tant que proposition zéro émission, le Taycan Cross Turismo a été initialement présenté au Salon de l’automobile de Genève 2018. de sorte que, en raison de l’excellent retour d’information collectées, la marque allemande a décidé de poursuivre son développement.

Cependant, dans une publication sur Instagram, Porsche a maintenant révélé que l’ancien pilote de Formule 1 et ambassadeur de la marque Mark Webber avait déjà eu l’occasion de conduire l’un des prototypes de développement de Taycan Cross Turismo. L’Australien de 44 ans n’a pas seulement montré une grande satisfaction à l’égard du produit, mais a également révélé que la version de production devrait être présentée dans les deux prochains mois.

«Moment de conduite fantastique avec cette beauté. Vous conduisez comme n’importe quelle autre Porsche, vous ressentez la même chose que les autres Porsche, vous vous sentez comme une vraie Porsche. En gros, c’est un vrai sport, avec plus d’espace et de hauteur au sol », écrit Mark Webber sur l’Instagram officiel de Porsche. En ajoutant cela, «attendons avec impatience la présentation mondiale du nouveau Taycan Cross Turismo dans moins de huit semaines. À venir chez les concessionnaires l’été prochain. »

«J’ai hâte», ajoute l’Australien, notant que c’est «la voiture parfaite, aussi bien pour le désert australien que pour les autoroutes [auto-estradas sem limite de velocidade] Allemand « .

Il convient de noter que, malgré les «promesses» de Mark Webber, non seulement le design extérieur, mais aussi la base elle-même, identique à celle de Taycan, prédisent que Cross Turismo aura une habitabilité et même une capacité de charge très similaire à celle du modèle sur sa base – plus précisément 407 litres.

Les protections en plastique dans les passages de roues font la différence, notamment en termes d’esthétique, et le modèle peut également être proposé avec une suspension adaptative, de série. Ceci, afin de garantir de meilleures compétences en dehors du tarmac.

Cependant, certitude, seulement lorsque la Porsche Taycan Cross Turismo est officiellement présentée.

