Porsche. Les carburants synthétiques sont 100% compatibles avec les moteurs actuels

Comme nous l’avions signalé il y a quelques mois, le Porsche se prépare à produire, conjointement avec Siemens Energy, des carburants synthétiques au Chili à partir de 2022.

Frank Walliser, directeur de Porsche Motorsport, a réaffirmé le pari sur les carburants synthétiques, en marge de la révélation de la nouvelle 911 GT3: « Nous sommes sur la bonne voie, avec nos partenaires d’Amérique du Sud. Les premiers essais ».

Toujours à propos de ce projet, l’exécutif de Porsche a déclaré: «C’est un long chemin avec d’énormes investissements, mais nous sommes sûrs qu’il s’agit d’une partie importante de notre effort mondial pour réduire l’impact du CO deux le secteur des transports ».

Utilisé par tous les moteurs

Après avoir appris l’an dernier les plans de cette unité de production de carburant synthétique au Chili, Walliser en est venu à clarifier quel type de moteur pouvait utiliser ces carburants.

Selon lui, «l’idée générale derrière ces carburants synthétiques est qu’il n’y a pas besoin de changement de moteur, contrairement à ce que nous avons vu avec les E10 et E20 (…) tout le monde peut l’utiliser, et nous testons avec des spécifications normales du carburant vendu dans les stations-service ».

De plus, Walliser a noté que ces carburants n’ont aucun impact sur les performances, se limitant à réduire les émissions.

Les carburants synthétiques ont huit à 10 composants dans leur composition, tandis que les carburants actuels, d’origine fossile, en ont entre 30 et 40 composants. Autrement dit, ce nombre beaucoup plus faible de composants devrait également signifier une réduction des émissions de particules et d’oxydes d’azote (NO X ).

Dans le même temps, Walliser a rappelé: «Comme il s’agit d’un carburant synthétique artificiel, nous n’avons pas de sous-produits (…), à grande échelle nous attendons une réduction de l’impact du CO deux environ 85% ».

Compte tenu de tout cela, les carburants synthétiques sont-ils la «bouée de sauvetage» du moteur thermique? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.