Porsche et Siemens Energy vont produire des carburants synthétiques au Chili à partir de 2022

Si le pari sur la mobilité électrique chez Porsche est plus fort que jamais, la marque allemande a annoncé en février dernier qu’elle était également impliquée dans le développement de carburants synthétiques ou e-carburants.

Car? Pour reprendre les mots de Michael Steiner, directeur de la recherche et du développement chez Porsche, «avec l’électricité seule, nous ne pouvons pas avancer assez vite», faisant bien entendu référence à la réalisation des objectifs de neutralité carbone.

Pour ne pas être découragé par les mots, les projets de construction de la première usine de production de carburants synthétiques sont déjà en cours, celle-ci étant située au Chili et débutera ses activités dès 2022.

Dans la phase pilote, 130 000 litres de carburants synthétiques climatiquement neutres seront produits, mais ces valeurs augmenteront considérablement dans les deux phases suivantes. Ainsi, en 2024, la capacité de production sera de 55 millions de litres de e-carburants, et en 2026, il sera 10 fois plus élevé, soit 550 millions de litres.

«La mobilité électrique est une priorité pour Porsche. Les e-carburants automobiles sont un ajout précieux à cela – s’ils sont produits dans des endroits du monde entier où il y a un surplus d’énergie durable. Ils constituent un élément supplémentaire de la décarbonisation. Ses avantages reposent sur sa facilité d’application: les e-carburants peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion et les hybrides rechargeables, et peuvent utiliser le réseau existant de stations-service. Oliver Blume, directeur exécutif de Porsche (PDG)

Pourquoi au Chili?

La construction de l’usine et la production de carburants synthétiques est le résultat d’un partenariat entre Porsche et Siemens Energy (entre autres, comme la société énergétique AME, la société pétrolière chilienne ENAP et la société énergétique italienne Enel), et bénéficie également du soutien du gouvernement allemand, par l’intermédiaire du ministère de l’Économie et de l’Énergie (contribution de 8 millions d’euros).

Sous le nom de «Haru Oni», le projet pilote dont fait partie cette nouvelle usine sera mis en œuvre dans la province de Magallanes, au Chili. Pourquoi avoir choisi ce pays sud-américain et, en particulier, cette province? Car la province de Magallanes, située au sud du pays (elle est plus proche de l’Antarctique, au sud, que de la capitale du pays, Santiago, au nord), elle bénéficie d’excellentes conditions météorologiques par rapport au vent, c’est-à-dire qu’elle bénéficie d’excellentes conditions de production d’énergie éolienne – les énergies renouvelables sont essentielles pour garantir la neutralité climatique des carburants synthétiques.

Tout ça parce que e-carburants résultent de la combinaison de deux ingrédients: le dioxyde de carbone (CO deux ) et l’hydrogène (H). Et le hic reste encore, fondamentalement, dans la production d’hydrogène. Actuellement, 90% de l’hydrogène produit est le résultat du reformage à la vapeur, un procédé très polluant, dû à la décomposition des combustibles fossiles. Il est donc appelé hydrogène gris.

Pour l’hydrogène vert et non polluant, résultant de l’électrolyse de l’eau – il se décompose en ses molécules constitutives, l’oxygène (O) et l’hydrogène (H deux ) -, nous avons besoin de grandes quantités d’énergie électrique, elle devra donc provenir de sources d’énergie renouvelables comme le vent qui ont déterminé le choix de la province de Magallanes, au Chili. C’est toujours le type d’hydrogène le plus cher à produire, mais la tendance est à la diminution du coût à mesure que les volumes produits augmentent.

Siemens Energy sera responsable de l’intégration des systèmes tout au long de la chaîne de valeur. De la création des éoliennes Siemens Gamesa, à l’électrolyse PEM (Proton Exchange Membrane), qui s’inscrit dans l’utilisation d’énergie éolienne volatile.

Après électrolyse de l’eau, dans laquelle on obtient de l’hydrogène (vert), il est ensuite combiné avec du CO deux – qui peut également être produit de diverses manières, y compris sa capture dans l’atmosphère -, à partir de méthanol synthétique et renouvelable. Celui-ci est ensuite converti en essence, à l’aide de la technologie MTG (Methanol To Gasoline), qui sera ensuite autorisée et prise en charge par ExxonMobil.

Porsche, le principal client

Compte tenu de son rôle dans ce partenariat, dans lequel Porsche va commencer par investir environ 20 millions d’euros, il est prévisible également le principal client à recevoir et à profiter de cette e-carburant.

Les carburants synthétiques seront initialement utilisés par Porsche, dans un premier temps, en compétition, où le constructeur allemand a une forte présence et atteindra les Porsche Experience Centers ainsi que ses véhicules de série.

De cette manière, toutes vos voitures, qu’elles soient purement à combustion, hybrides ou électriques, peuvent contribuer à la réduction des émissions vers la neutralité carbone.