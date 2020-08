Porsche confirme le report du Taycan Cross Turismo à 2021

En prévision de ce que sera la variante crossover du tramway Taycan, dont la présentation était déjà prévue pour la fin de l’année, Porsche vient d’annoncer officiellement le report du dévoilement du Taycan Cross Turismo à 2021.

L’annonce a été faite par le PDG de Porsche Oliver Blume lui-même lors de la présentation de la nouvelle Panamera.

S’adressant aux journalistes, Blume a reconnu que l’arrivée de Taycan Cross Turismo, la nouvelle variante tout-terrain du tramway Taycan, n’aurait plus lieu à la fin de cette année, mais serait reportée au début de 2021.

Cependant, malgré l’hypothèse du report, le PDG de Porsche n’a pas révélé les raisons de cette décision, qui peut cependant avoir à voir avec la volonté de promouvoir, de manière appropriée et avec le temps, ce qui sera le deuxième modèle électrique. de la marque Zuffenhausen.

Gardez à l’esprit que Porsche est dans une phase particulièrement chargée de l’année, avec le lancement, non seulement de la nouvelle Panamera, mais aussi de la 911 Turbo et de la 911 Targa.

Quant au Taycan Cross Turismo, il s’annonce comme une proposition non seulement fracturante, mais aussi référentielle, comme déjà annoncé par le concept à sa base, Mission E Cross Turismo. Prototype dévoilé au Salon de Genève 2018.

Présenté comme une sorte de Taycan avec un positionnement plus familier, en quelque sorte, à l’image de la Panamera Sport Turismo, le Taycan Cross Turismo se distingue non seulement par une série de détails clairement importés de la réalité des SUV, comme c’est le cas des protections en plastique dans les limites inférieures du corps, mais aussi et de manière prévisible, par une hauteur plus élevée au sol.

Mission E Cross Turismo

En ce qui concerne les moteurs, les rumeurs indiquent que le Cross Turismo aura les mêmes versions du Taycan, à savoir un 4S de 530 ch, un Turbo de 680 ch et un Turbo S. de 761 ch.

